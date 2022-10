Überfall in Schramberg Unbekannte treten am Busbahnhof auf 40-Jährigen ein

Am Busbahnhof Schramberg ist am Freitagnachmittag ein 40-jähriger Mann unvermittelt von drei Personen angesprochen und angegriffen worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag und sucht Zeugen zu dem Überfall.