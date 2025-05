Energieeffizienz an Gebäuden umgesetzt: Warum Wildberg sich nicht auf den European Energy Award bewirbt

Energieeffizienz an Gebäuden umgesetzt

1 Die Gemeindehalle in Sulz wurde saniert – und hat nun Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Foto: Thomas Fritsch

Gemeinden, die sich als energieeffizient hervortun, können den „European Energy Award“ (EEA) erhalten – so wie vor kurzem die Stadt Nagold. Auch in Wildberg liegt das Augenmerk bei Bau- und Sanierungsprojekten auf der Energiegewinnung und -effizienz. Bauamtsleiter Arthur Sadler erklärt, wo Maßnahmen umgesetzt werden und warum die Stadt nicht im EEA-Programm dabei ist.









Link kopiert



Der European Energy Award (EEA) wurde jüngst erstmals an die Stadt Nagold verliehen. Damit wird Gemeinden bescheinigt, sich besonders für Energieeffizienz und Umwelt einzusetzen, was städtische Einrichtungen betrifft. Grund, auch einen Blick in die Nachbarstadt Wildberg zu werfen.