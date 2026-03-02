Energiecampus Wyhlen: Wann die zweite Wasserstoff-Erzeugungsanlage in Betrieb gehen soll

Auf dem Kraftwerksgelände in Wyhlen geht was: Die zweite, deutlich leistungsstärkere Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff ist fast fertig.
Mit Blick auf den angepeilten Termin spricht Olaf Schäfer-Welsen, Leiter Wasserstoff-Produktion Hochrhein bei Naturenergie, zunächst von einer „kalten Inbetriebnahme“. Für Ende August, Anfang September peile man den Beginn des Probebetriebs der Elektrolyseanlage („Power-to-gas“) an. Diese soll mit einer Leistung von fünf Kilowatt (kW) deutlich mehr erzeugen als das bestehende Pendant (ein kW Leistung). Bis dato gilt es noch einige Arbeiten zu erledigen. Darunter falle zum Beispiel auch das Thema Lärmschutz, wie Schäfer-Welsen verdeutlicht.