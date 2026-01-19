Energiebericht der Stadt: Klimaneutralität in Lörrach noch in weiter Ferne

Die Stadt Lörrach kommt dem Ziel der Klimaneutralität ab 2040 langsam näher – zu langsam, wie sich zeigt. Dies wurde bei der Vorlage des Energieberichts für das Jahr 2024 deutlich.
Für sich gesehen nimmt sich die städtische Energiebilanz für 2024 ganz ordentlich aus. Bei der Heizenergie sanken die Werte 2024 bereits unter den für diesen Zwischenschritt als Ziel genannten Wert, bei der Wasserversorgung scheint es nach einer zwischenzeitlichen Steigerung wieder nach unten zu gehen, bei den CO2-Emissionen liegt die Stadt auf Kurs des mittelfristigen Zielwerts und auch die Einsparungen dank der energiepolitischen Anstrengungen können sich sehen lassen.