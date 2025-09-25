Energieberatung in Lörrach: Die Karawane zieht nicht wie erwünscht

Eher enttäuscht zeigten sich viele der Ratsmitglieder von den bisher erzielten Ergebnissen der „Energiekarawane“ in Stetten-Dorf. Die kostenlose Einstiegsberatung für Hauseigentümer und Bewohner war Teil des Projekts „Energiewandel im Quartier“ mit dem Ziel, dort eine effiziente und klimaneutrale Energieversorgung zu etablieren. Eine zentrale Maßnahme dabei ist auch der Ausbau eines Wärmenetzes. Hierzu hatte die Stadtenergie parallel Beratungen vorgenommen.

Nur 40 Personen füllen den Umfragebogen aus Nach einem halben Jahr endete die Energieberatung durch die Energiekarawane im Mai 2024. In diesem Zeitraum wurden rund 125 individuelle Gespräche geführt. Zur Auftragsvergabe an den Verein fesa und die Verbraucherzentrale Freiburg gehörte auch eine Evaluation ein Jahr nach Ende der Beratungen. Diese wurde jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) vorgelegt.

Etwas enttäuschend war schon der Rücklauf der Umfrage. Nur 40 Personen füllten den Umfragebogen aus – nicht alle von ihnen vollständig. 57 Prozent der Teilnehmer hatten durch die Beratung neue Hinweise erhalten, bei 51 Prozent hat das Projekt das Bewusstsein für die Energieverbräuche gestärkt, wie sie angaben. Immerhin zwölf Prozent hatten nachfolgend eine vertiefte Energieberatung in Anspruch genommen.

Einige wenige Haushalte haben ihre Wohngebäude seit der Beratung energetisch saniert. Als Grund dafür nannten die 54 Prozent die dadurch erzielte Wertsteigerung der Immobilie, gefolgt vom Wunsch, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten (45 Prozent). Die Hälfte der Befragten nahm dafür keine Fördermittel in Anspruch. Als Hauptgründe für eine Zurückhaltung wurden mit 59 Prozent die noch funktionierende Heizung angegeben, weitere 36 Prozent empfanden die Wirtschaftlichkeit als zu gering.

Das Thema Photovoltaik beschäftigt offenbar viele

Weitere Informationen und Unterstützung wünschten sich 30 Prozent der Befragten beim Thema „Anschluss ans Wärmenetz“. 21 Prozent wollen mehr über PV-Anlagen und 18 Prozent mehr über eine Heizungsoptimierung wissen. Bei diesen Punkten will die Stadt nun mit weiteren Informationsveranstaltungen, Info-Blättern und Beiträgen auf der Homepage ansetzen. Die Wanderausstellung von „Zukunft Altbau“, sie greift die wichtigsten Aspekte der energetischen Gebäudesanierung auf, wird am 6. Dezember nach Lörrach kommen, wie Britta Staub-Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt und Mobilität, in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik ankündigte.

Räte beurteilen Interesse als enttäuschend

Vor dem Hintergrund des anfänglichen Interesses fand Thomas Hengelage (Grüne) diese Bilanz ein wenig enttäuschend. Gewünscht hätte er sich konkrete Zahlen zur CO2-Einsparung. Ähnlich sah es Christiane Cyperrek (SPD), die schon die 125 Beratungen enttäuschend fand, da ursprünglich von rund 250 Interessenten ausgegangen worden sei. Daraus Schlüsse zu ziehen sei schwierig, bemerkte Matthias Lindemer (FW). Offenbar sei es nicht gelungen, den Bürgern zu vermitteln, wie sie sich eine energetische Sanierung leisten können, überlegte er.

Sehr ernüchternd fand auch Matthias Koesler (FDP) das Ergebnis. Gerade mal elf Teilnehmer der Energiekarawane hatten angegeben, am Thema dranbleiben zu wollen, bedauerte er. Wie viele von ihnen das sowieso vorhatten, sei dabei unklar. Er stellte in Frage, ob die Mittel für diese Maßnahme vor diesem Hintergrund überhaupt gerechtfertigt seien.

Zwar hatte auch die Stadtverwaltung mehr erwartet, sieht aber einen Anfang gemacht. Die Fachleute würden einen Rücklauf von 30 Prozent eigentlich als ganz gut bewerten, sagte Staub-Abt. Wichtig sei auch der Sensibilisierungsprozess, ergänzte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Die anfangs hohen Energiekosten durch den Ukraine-Krieg hatten offenbar keinen nachhaltigen Effekt. Es brauche einen langen Atem, vermutete sie.

Abschließend kamen im AUT mögliche, noch nicht genannte Gründe für die Zurückhaltung aufs Tapet. Einige Eigentümer fühlten sich womöglich zu alt, um noch zu investieren oder seien mit schlechten Kreditkonditionen konfrontiert, vermutete Hengelage.

Schornsteinfeger und Ratsmitglied Thomas Vogel (FW) berichtete aus seinem Berufsalltag von vielen Haushalten, die nun auf den Fernwärmeanschluss warten würden. Unklare Förderbedingungen seien ein weiteres Hemmnis, so lautete eine Vermutung.