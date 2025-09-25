Energieberatung in Lörrach: Die Karawane zieht nicht wie erwünscht

Es gibt nur wenige Rückmeldungen nach umfangreichen Energieberatungen in Stetten-Dorf.
Eher enttäuscht zeigten sich viele der Ratsmitglieder von den bisher erzielten Ergebnissen der „Energiekarawane“ in Stetten-Dorf. Die kostenlose Einstiegsberatung für Hauseigentümer und Bewohner war Teil des Projekts „Energiewandel im Quartier“ mit dem Ziel, dort eine effiziente und klimaneutrale Energieversorgung zu etablieren. Eine zentrale Maßnahme dabei ist auch der Ausbau eines Wärmenetzes. Hierzu hatte die Stadtenergie parallel Beratungen vorgenommen.