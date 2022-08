Gefragter denn je: Zulauf bei Experten in Althengstett

1 Monika Falkenthal koordiniert die Arbeit der 21 Energieberater, die unzählige Ratschläge für Häuslebauer und -besitzer parat haben. Die wertvollen Tipps können mit einem Modellgebäude veranschaulicht werden. Foto: Selent-Witowski

Der Begriff Energie ist in aller Munde. Wie man mit selbiger sparsam umgeht und was man bei der energetischen Sanierung des Eigenheims beachten muss, weiß man bei der Energieagentur in Althengstett. Die mehr als 20 Berater haben gut zu tun.















Althengstett - Umwelt- und Klimaschutz beginnt im Kleinen, jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten. Zum Beispiel Häuslebauer oder -besitzer. Im Oktober 2007 trat die neue Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden, die sogenannte Energieeinsparverordnung, in Kraft. Energieberatung leistet seither umso mehr einen Beitrag dazu, Energieressourcen einzusparen und die Umwelt zu schonen. "Seit Corona hat unsere Arbeit an Fahrt aufgenommen", berichtet Monika Falkenthal im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Sie leitet seither die Geschäftsstelle der Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw in Althengstett. Bei der Neubulacherin laufen die Fäden zusammen, sie koordiniert beispielsweise die Termine der insgesamt 21 Energieberater.