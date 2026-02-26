Energieagentur Zollernalb: Was tun mit der alten Fotovoltaik-Anlage?

Bei der Messe Bauplus gab Michael Rottmayr Tipps, wie es nach zwei Jahrzehnten Einspeisevergütung weitergehen kann.
Am vergangenen Wochenende fand in Albstadt die Messe Bauplus statt. Was die Besucher dabei besonders interessierte, waren neben Renovierung und Neubau vor allem die Themen Heizung und Photovoltaik. Nicht nur hierzu gab es an beiden Messetagen Vorträge von Fachleuten. Auch Michael Rottmayer von der Energieagentur Zollernalb zeigte auf, welche Möglichkeiten Eigenheimbesitzer haben, wenn ihre Photovoltaikanlage bereits 20 Jahre alt ist. Denn so lange wurden feste Einspeisevergütungen für jede Kilowattstunde Solarstrom vonseiten der Bundesregierung garantiert. Im 21. Jahr endet diese staatliche Förderung, wobei es immer noch Zuschüsse und Förderungen für Photovoltaikanlagen gibt. Deshalb auch der Titel der Ausführungen, der da lautet: „Sinnvoll weiternutzen oder jetzt neu einsteigen?“