2 Gerade in Zeiten steigender Energiepreise möchten viele Menschen den Strom- und Heizenergieverbrauch in ihrem Haushalt senken. Dafür gibt es einige hilfreiche Tipps, die ohne große Einschränkungen verbunden sind. Foto: bht2000/ stock.adobe.com

In Zeiten steigender Energiepreise kommt einem jeder Spar-Tipp zugute. Matthias Schlagenhauf von der Energieagentur Zollernalb hat unserer Redaktion fünf hilfreiche Tipps zum Energiesparen genannt, mit denen ein jeder seine Kosten für Strom und Heizung senken kann.















Link kopiert

Balingen - "Wir haben in letzter Zeit deutlich mehr Anfragen bekommen", kann Matthias Schlagenhauf von der Energieagentur Zollernalb berichten. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise würden viele Menschen den Strom- und Heizenergieverbrauch in ihrem Haushalt senken wollen und daher vermehrt Rat bei der Energieagentur Zollernalb suchen.

Dabei seien unter den Ratsuchenden sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen.

Muss nicht mit großen Einschränkungen verbunden sein

Es ist wohl wichtiger denn je, Energieressourcen effizient zu nutzen. Die Energieagentur Zollernalb zeigt mit diversen Beratungsangeboten verschiedene Wege auf. Mit simplen Maßnahmen und Verhaltensänderungen bestehe in fast jedem Haushalt ein Einsparpotential von 10-20 Prozent, so der Website der Energieagentur Zollernalb zu entnehmen. Energiesparen könne nämlich oftmals einfach und muss auch nicht mit großen Einschränkungen oder Kosten verbunden sein. Schlagenhauf hat im Gespräch mit unserer Redaktion fünf hilfreiche – und einfache – Tipps zum Energiesparen genannt:

Tipp Nr. 1: Raumtemperatur

Eine Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad senke den Energieverbrauch um rund 6 Prozent, so Schlagenhauf.

Tipp Nr. 2: Einstellungen der Heizzeiten an der Steuerung der Heizung

Schlagenhauf: "Das Anpassen der Heizungsanlage durch Absenkungs- oder Abschaltzeiten an den Bedarf spart bis zu 15 Prozent Energie." Als Beispiel nennt er die Nachtabsenkung bei Radiatoren.

Tipp Nr. 3: Vorlauftemperaturen in der Heizungsanlage reduzieren

"Oftmals werden Heizkörper oder Fußbodenheizung mit zu hohen Temperaturen versorgt", stellt Schlagenhauf fest. So solle man stattdessen versuchen, die Vorlauftemperatur schrittweise abzusenken. Hinweise hierzu seien in der Bedienungsanleitung der Heizungsanlage zu finden, so Schlagenhauf weiter.

Tipp Nr. 4: Wasserspararmaturen

Um Energie für das Warmwasser einzusparen, können Sparduschköpfe und Strahlregler an den Wasserhähnen eine sinnvolle Investition sein. So würden diese bis zu 30 Prozent Energie einsparen, informiert Schlagenhauf.

Tipp Nr. 5 Einbau von LEDs zur Beleuchtung

"Ersetzen Sie Glüh- und Halogenlampen durch sparsame LED", ist Schlagenhaufs klare Empfehlung. Diese würden bis zu 90 Prozent weniger Strom verbrauchen und seien in allen Fassungen und Formen zu haben.