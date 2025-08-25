Energieagentur im Zollernalbkreis: Innenräume kühl halten – Tipps für Neu- und Bestandsbauten

An heißen Tagen bieten Innenräume Abkühlung. So der Idealfall. Damit dieser verwirklicht wird, bietet die Energieagentur Zollernalb Beratungen zum „sommerlichen Wärmeschutz“ an.
Zwei Hitzeperioden haben den Zollernalbkreis in diesem Sommer bislang zum Schwitzen gebracht. Herrschen im Freien Temperaturen über 30 Grad Celsius, ist der Wunsch bei vielen Bürgern nach kühlen Rückzugsorten im Inneren groß. Damit die heimischen vier Wände auch im Hochsommer nicht stark aufheizen, bietet die Energieagentur Zollernalb Beratungen zum sogenannten „sommerlichen Wärmeschutz“ an.