Zu unserem Artikel „Mehr Geld für Energieagentur" vom 9. Juli meldet sich unser Leser Helmut Luckert aus Nagold zu Wort.







Schön, dass es im Landkreis Calw eine Energieagentur gibt, die in allen Fragen des Energiesparens berät und weiterhilft. Beeindruckend, was die Agentur alles anbietet und leistet. Und gut, dass sie in Zukunft mehr vom Land gefördert werden soll.