In der öffentlichen Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag stellte Christine Lucha (Energieagentur Horb) ihre Ergebnisse und Auswertungen zur Energie- und Treibhausgasbilanz der Gemeinde Waldachtal vor.

Von der gesamten Bodenfläche der Kommune, die 2987 Hektar umfasst, gehören 14 Prozent zur Siedlungs- und Verkehrsfläche, 39 Prozent zur Landwirtschaftsfläche und 45 Prozent sind Waldfläche. Unter Landesdurchschnitt bewegt sich die Bevölkerungsdichte von 205 Einwohner pro Quadratkilometer – die Gesamtbevölkerung werde sich bis 2035 (Prognose des Statistischen Landesamts) von rund 6100 Einwohnern (2019) auf 6270 Einwohner erhöhen.

Etwa 32 Millionen Kilometer Jahresfahrleistung im Gemeindegebiet

Es überwiegen frei stehende Ein- bis Zweifamilienhäuser (1790 Gebäude) mit über 80 Prozent am Gesamtgebäudebestand. Lucha führte aus, dass vor allem die vor 1980 erbauten Gebäude einen hohen Wärmebedarf aufweisen. Erstaunliche Zahlen weisen die Ergebnisse aus dem Verkehr der Kommune aus: Die Jahresfahrleistung auf dem Gemeindegebiet errechnete Lucha mit rund 32 Millionen Kilometer. Dies verdeutliche den großen Anteil des Transitverkehrs – der PKW habe demnach innerorts als auch außerorts mit 90 Prozent den größten Anteil.

Die Senkung des Energieverbrauchs könne durch den Einbau effizienter Anlagentechnik in den Bereichen Heizung, Beleuchtung und Produktionstechnik ebenso erfolgen wie durch die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Energieeinsparung. Auch eine Umstellung der Wärmeversorgung (Nahwärme) oder verstärkte Dämmung von Gebäuden trage hierzu bei. Der Ausbau der erneuerbaren Energie habe auch in Waldachtal noch großes Potenzial.

Einwohner der Kommune sollten in den Klimaschutz eingebunden werden

Lucha schlägt in ihrer Auswertung vor, die Einwohner der Kommune umfassend im Bereich Klimaschutz einzubinden. Auch ein Sanierungsfahrplan für gemeindeeigene Gebäude sei wichtig. Die Fortführung und Ausweitung der durch das Land geförderten Bildungsprojekte in Schulen und Kindergärten soll demnach ebenfalls stärker in den Fokus rücken. Wichtig sei auch eine Ermittlung der Potenziale zum Aufbau eines Nahwärmenetzes.

Ob und wie die Gemeinde die Ergebnisse für die Zielsetzungen der EU, des Bundes und Landes umsetzen will, wird freilich erst noch genauer zu erarbeiten sein. Ein Thema starb aber noch am selben Abend: Um ein Nahwärmenetz in der Kommune zu planen und aufzubauen bedarf es Personal, welches die Kommune nicht vorhält. „Wir haben keine Ingenieure, Techniker und sonstiges Personal, dass für diese Aufgaben vorhanden ist“, konstatierte Bürgermeisterin Annick Grassi. Es müssen andere Lösungen her.

Viele neue Photovoltaikanlagen wurden in der Gemeinde erstellt

Trotz der langen Pandemiezeit wurde in der Kommune seit 2019 trotzdem vieles für den aktiven Klimaschutz getan: Im privaten Bereich ebenso wie im Gewerbe wurden viele Photovoltaikanlagen neu erstellt, die in der Gesamtbilanz der Energieagentur noch keinen Einzug gefunden haben. Christine Lucha wird auch künftig die Kommune auf dem schweren Weg zur Klima- und Energiewende begleiten.

Energie- und Wärmeverbrauch in Waldachtal

Beim Endenergieverbrauch

stellte Lucha fest, dass Strom (30 Prozent), Heizöl (27 Prozent) und Kraftstoffe die größten Anteile beanspruchen. Erneuerbare Energieträger stehen mit 16 Prozent auf dem vierten Platz. Insgesamt, so Lucha, belaufe sich der Stromverbrauch in Waldachtal auf 42 656 Megawattstunden, wobei das Gewerbe und die Industrie einen Anteil von rund 33 652 Megawattstunden haben. Durch lokal erzeugten Strom werden immerhin jährlich bereits 1793 Tonnen CO2 vermieden.

Der gesamte Wärmeverbrauch

der Kommune wird mit 73 278 Megawattstunden angegeben, wobei rund 47 Prozent auf die privaten Haushalte entfallen. 21 439 Megawattstunden Wärmeerzeugung werden bereits aus erneuerbaren Energien gewonnen. Insgesamt, so Lucha weiter, wurden 2019 in Waldachtal 44 109 Tonnen CO2-Äquivalente emittiert.