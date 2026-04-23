Ab kommender Woche will Russland den Hahn mit kasachischem Öl für Deutschland zudrehen. Davon ist die PCK-Raffinerie in Brandenburg betroffen. Wie reagiert Regierungschef Woidke?
Schwedt/Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will gemeinsam mit dem Bund alles dafür tun, um die Spritversorgung trotz des russischen Stopps von Öl aus Kasachstan für die PCK-Raffinerie zu sichern. "Die Ankündigung Russlands, kasachisches Öl nicht mehr durchzuleiten, ist ein klarer Rückschlag", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medien.