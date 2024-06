Energie: Praktische Tipps fürs Energiesparen beim Kochen

In den letzten Monaten sind nicht nur die Preise für Lebensmittel gestiegen - auch die Kosten für Haushaltsenergie haben zugelegt. Brennholz, Erdgas, Heizöl und Strom gehören zu den größten Kostentreibern. Höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie sich Energie sparen lässt. Das geht vor allem beim Kochen.









Link kopiert



Heimliche Stromfresser aufdecken und so Energie sparen. Was in der Theorie schwierig klingt, lässt sich mit ein paar Umstellungen relativ leicht bewältigen. Aufmerksamkeit sollte man hierbei insbesondere Geräten schenken, die nicht mehr über Kippschalter aktiviert werden. Bestes Beispiel sind moderne Herde mit Touchfeld. Diese verbrauchen selbst dann Energie, wenn das Display nicht leuchtet. Doch man muss sich nicht gleich einen neuen Herd kaufen. Mit unseren praktischen Tipps kann man auch ohne großen Aufwand beim Kochen Energie sparen.