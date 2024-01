Energie: Lindner: Kein Klimageld in dieser Wahlperiode

Lindner: Kein Klimageld in dieser Wahlperiode

1 Christian Lindner zum Klimageld: "Ab 2025 können wir technisch eine Pro-Kopf-Auszahlung vornehmen." Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der gestiegene CO2-Preis macht Tanken und Heizen teurer. Forderungen nach einem Ausgleich für die Bürger erteilt der FDP-Finanzminister eine Absage. Ein Klimageld soll es vor der nächsten Wahl nicht geben.









Link kopiert



Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner will über die Auszahlung des von der Ampel geplanten Klimageldes erst in der nächsten Legislaturperiode entscheiden. "Ab 2025 können wir technisch eine Pro-Kopf-Auszahlung vornehmen. Damit liegen wir im Plan. Ob wir die Förderlandschaft in diese Richtung politisch umbauen, das wird nach der nächsten Wahl zu entscheiden sein", sagte der FDP-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) laut Vorabbericht.