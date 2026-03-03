Energie: Iran-Krieg lässt Ölpreise weiter steigen

1 Iran hat den Verkehr in der Straße von Hormus eingeschränkt. Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa Nach Angriffen zwischen Israel, USA und Iran steigen die Ölpreise erneut. Damit könnten auch Sprit und Heizöl in Deutschland noch einmal teurer werden.







New York/London - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel weiter zugelegt. Nach einem kräftigen Anstieg am ersten Handelstag nach dem Beginn des Iran-Kriegs legten die Preise zunächst bis zu rund drei Prozent zu, blieben aber unter dem Höchststand aus den ersten Handelsstunden am Montag. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich am Dienstag gegen 8 Uhr um drei Prozent oder 2,35 Dollar auf 80,09 Dollar. Steigende Rohölpreise verteuern üblicherweise auch Sprit und Heizöl für Verbraucher in Deutschland.