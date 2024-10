Die FDP-Fraktion des Gemeinderats Villingen-Schwenningen hat einen Antrag zur Optimierung der Freiflächen-Photovoltaik (FF-PV)-Planung der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS), eingereicht.

So wolle die Fraktion nicht nur die Weiterentwicklung des Energiesystems vorantreiben, sondern auch die Energieautarkie der Stadt stärken und wichtige Impulse für den Klimaschutz setzen, heißt es in einer Mitteilung von Frank Bonath, Fraktionssprecher der FDP im Gemeinderat und Mitglied des Landtags Baden-Württemberg.

Gleichzeitig Strom und Wärme

Der innovative Ansatz kombiniere Photovoltaik mit Solarthermie, was die doppelte Nutzung von Solarenergie ermögliche und sowohl Strom als auch Wärme liefere. „Wir stehen vor einer neuen Energiewelt, in der Kernkraft keine realistische Option mehr darstellt“, erklärt Bonath. „Auch wenn wir Liberalen immer für die Kernenergie gekämpft haben, müssen wir die gegenwärtigen Realitäten anerkennen. Die Forschung wird vielleicht in der Zukunft zu neuen Lösungen führen, doch momentan ist es entscheidend, erneuerbare Energien voranzutreiben. Hier wollen wir mit unserem Antrag ein Zeichen setzen.“

„Die Wirtschaft sieht sich zunehmend in der Pflicht, den Einsatz von erneuerbaren Energien nachzuweisen – sei es für externe Berichtspflichten, die Beantragung von Krediten, Investorenanforderungen oder zur Erfüllung der steigenden Erwartungen ihrer Kunden. Der Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen entwickelt sich dabei mehr und mehr zu einem entscheidenden Standortfaktor. Unternehmen müssen nicht nur nachhaltig wirtschaften, sondern dies auch klar belegen können, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern“, ergänzt er.

Was die FDP will

Die FDP schlägt vor, ergänzend zur SVS-Planung, eine Fläche im Gebiet nördlich der Bundesstraße 33 für eine kombinierte Photovoltaik- und Solarthermie-Anlage zu nutzen. Diese Technologie erlaube es, sowohl Strom als auch Wärme aus Sonnenenergie zu gewinnen, was die Effizienz der Flächennutzung erheblich steigere und zu einem höheren Stromertrag führe. „Ein zentrales Element des Antrags ist die Speicherung von Energie zu Spitzenzeiten.“ Die FDP fordert, die Möglichkeiten für die Speicherung in Batteriesystemen oder in Form von Wasserstoff zu prüfen, um eine nachhaltige und effiziente Nutzung der gewonnenen Energie sicherzustellen. Bonath betont: „Es ist nicht hinnehmbar, dass überschüssiger Strom zu negativen Preisen abgegeben werden muss. Speichertechnologien müssen daher Teil jeder ernsthaften Planung sein.“

So erklärt Bonath die neue Haltung der Fraktion

Die FDP-Fraktion hebt die Wirtschaftlichkeit und ökologischen Vorteile des Projekts hervor. „Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind eine kostengünstige Methode zur Energiegewinnung“, erläutert Bonath. „Mit etwa 4,5 Cent pro Kilowattstunde können wir auch unter nicht optimalen Bedingungen günstig Strom produzieren. Im Vergleich dazu verursachen Dach- und Fassadenanlagen deutlich höhere Kosten pro Kilowattstunde. Allerdings brauchen wir beides, um unseren zukünftigen Energiebedarf decken zu können.“ Der Standort an der Gaskugel sei auch aus netztechnischer Sicht ideal, da in der Nähe ausreichend Abnehmer für den Strom vorhanden seien. Dadurch entfalle der Bau eines teuren Umspannwerks, was die Gesamtkosten weiter senke und den Endkunden zugutekomme. Von diesem Projekt würden nicht nur die zu gründende Gesellschaft, sondern auch die Stadt und ihre Bürger profitieren. Die Thüga, ein rein kommunales Unternehmen, wäre ebenfalls beteiligt, da die Stadt Villingen-Schwenningen Anteilseignerin der Thüga ist. Dadurch würden die Gewinne aus der Verpachtung und dem Betrieb der Anlage direkt in die Region zurück fließen. Ein weiteres Argument für das Projekt ist die Vorreiterrolle, die Villingen-Schwenningen damit in der Region einnehmen könnte.

„Natürlich sehen wir Liberale den Einsatz von Landwirtschaftsflächen für PV-Anlagen kritisch“, erklärt Bonath. „Wir haben in der Vergangenheit auch gegen einige Freiflächen-PV-Projekte gestimmt. Doch in diesem Fall ist der Nutzen höher zu bewerten“, so Bonath und weiter: „Am Ende geht es darum, unsere Stadt für die Zukunft energetisch sicher und nachhaltig zu machen.“