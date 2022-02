2 Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen – und ist nun in der Ukraine-Krise wieder in aller Munde. Foto: dpa/Sauer

Wie werden die Energieversorger auf die Entwicklungen der Ukraine-Krise reagieren? Unsere Redaktion hat bei Peter Kälble von den Stadtwerken Schramberg nachgefragt.















Schramberg - Was jeder kommen sah aber niemand dann so wirklich für möglich gehalten hätte, ist am Donnerstag eingetreten: Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Häufig hört man in der Diskussion um diese Krise das "Aber was, wenn Putin uns den Gashahn abdreht?". Unsere Redaktion hat sich mit genau diesem Fragenpaket an den hiesigen Energieversorger gewandt. Für Stadtwerke-Chef Peter Kälble steht fest: Dieser Vorgang wird "mittel- und langfristig Auswirkungen auf Europa und speziell auf die europäische Energiepolitik haben".