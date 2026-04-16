Energie in Hechingen-Stetten: Zwei neue Solarparks geplant – einer bei Heiligkreuz

Ganz in der Nähe des Friedhofs soll in Hechingen-Stetten eine 3,6 Hektar große Photovoltaik-Fläche entstehen.
Auf der Gemarkung des Hechinger Stadtteils Stetten sollen zwei große Freiflächen-Solarparks entstehen. Einer der beiden Standorte durfte vorab als umstritten gelten. Zu der 3,6 Hektar großen Fläche „Rohrach“ südlich der Turn- und Festhalle im Dreieck zwischen Erlenstraße, Bahnlinie und Heiligkreuz-Friedhof hatten der Ortschaftsrat und mit ihm der Bauausschuss des Hechinger Gemeinderates schon einmal mehrheitlich „Nein“ gesagt – als es um die im Regionalplan auszuweisenden Vorrangflächen ging. Zu nah am Ort, zu nah am Friedhof: So lauteten vor Jahresfrist die Einwände.