Energie in Hardt: Der steinige Weg zur Wärmewende

Wärmepumpe? Oder doch lieber eine neue Öl- oder Gasheizung? Bei der Infoveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung gab es auch konkrete Tipps für neue Heizsysteme.

Daniel Cohen und Sarah Wilm von Badenova Netze hatten hierzu in der Arthur-Bantle-Halle viele Informationen parat. Diese richtete sich an die Einwohner von Hardt, Aichhalden, Schenkenzell, Schiltach und Eschbronn, die sich in einem sogenannten Konvoi zur Kommunalen Wärmeplanung zusammengeschlossen haben. Bei der Veranstaltung wurde eines deutlich: Die Verunsicherung ist groß, und die Antworten sind oft komplex.

2045 greift neue Pflicht Cohen versuchte, Licht in das Dickicht aus Wärmeplanungsgesetz (WPG) und Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu bringen. Seine Kernbotschaft glich einer Beruhigungspille: „Keiner muss morgen seine funktionierende Heizung aus dem Keller reißen.“ Doch die Uhr tickt. Spätestens 2045, so die Zielvorgabe der Politik, muss die Wärmeversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen. Für viele Hausbesitzer, die gerade erst in eine neue Gas- oder Ölheizung investiert haben, fühlt sich das wie eine Ewigkeit an – für die kommunale Planung ist es jedoch fast schon morgen.

Warten auf den Masterplan

Das Problem für den Bürger: Er steckt in der Warteschleife. Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, Wärmepläne zu erstellen. Für große Städte ist die Frist Mitte 2026, für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern bleibt Zeit bis Mitte 2028.

Erst wenn dieser Plan steht, herrscht Klarheit bei der Frage: Liegt das eigene Haus in einem Gebiet für ein Fernwärmenetz? Oder muss man sich doch mit der Installation einer Wärmepumpe anfreunden? Diese „Hängepartie“ der Planungssicherheit ist es, die vielen Hauseigentümern sauer aufstößt, wie an diesem Abend deutlich wurde. Wer will heute 30 000 Euro investieren, wenn in drei Jahren vielleicht das Wärmenetz vor der Haustür liegt?

In der Theorie klingt es bei einer Wärmepumpe simpel: Strom rein, Wärme raus. Doch im Bestand der Schwarzwaldhöfe oder vieler Nachkriegsbauten sieht die Realität anders aus. Während die Wärmepumpe im Neubau mittlerweile gesetzt ist, bleibt sie im Altbau oft eine Herausforderung für Statik und Geldbeutel.

Höhere Hürden für Pellets

Cohen machte deutlich, dass auch Biomasse, also Holz in Form von Pellets, Scheitholz oder Hackschnitzeln, eine Säule bleibt – aber eben mit höheren Hürden. Die Hoffnung auf „grüne Gase“ oder Wasserstoff im privaten Heizungskeller dämpfte der Experte merklich: Diese Stoffe sind rar, teuer und werden wohl eher dort landen, wo es keine Alternative gibt – in der Industrie und im Schwerverkehr. Besonders spannend wurde es, als es ans Eingemachte ging: die Förderung für neue Heizungen. Die Bundesförderung (BEG) lockt mit stattlichen Zuschüssen von bis zu 70 Prozent. Der Teufel steckt aber im Kleingedruckten. Die 70 Prozent setzen sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen – einer Grundförderung, einem Geschwindigkeitsbonus für Frühentschlossene und einem Einkommensbonus für Haushalte, die weniger als 40.000 Euro zu versteuern haben. Wer die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten von 30.000 Euro ausschöpft, kann also im Idealfall 21.000 Euro vom Staat zurückbekommen.

Zusätzliche Spannung verspricht der Blick auf den kommenden Sommer. Das angekündigte „Gebäudemodernisierungsgesetz“, das voraussichtlich im Juli kommen soll, könnte die Karten noch einmal neu mischen. Die Wärmewende im Schwarzwald bleibt also ein Slalomkurs zwischen ökologischer Notwendigkeit und ökonomischer Machbarkeit.