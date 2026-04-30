Energie in Hardt: Der steinige Weg zur Wärmewende

Wärmepumpe? Oder doch lieber eine neue Öl- oder Gasheizung? Bei der Infoveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung gab es auch konkrete Tipps für neue Heizsysteme.
Daniel Cohen und Sarah Wilm von Badenova Netze hatten hierzu in der Arthur-Bantle-Halle viele Informationen parat. Diese richtete sich an die Einwohner von Hardt, Aichhalden, Schenkenzell, Schiltach und Eschbronn, die sich in einem sogenannten Konvoi zur Kommunalen Wärmeplanung zusammengeschlossen haben. Bei der Veranstaltung wurde eines deutlich: Die Verunsicherung ist groß, und die Antworten sind oft komplex.