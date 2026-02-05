Energie in Albstadt: XXL-Batteriespeicher geht in Betrieb

Im ehemaligen Amalon-Gebäude in Ebingen ist die technische Inbetriebnahme des ersten Albstädter Großbatteriespeichers gefeiert worden.
Mit der technischen Inbetriebnahme ihres Großbatteriespeichers hat die comi energy GmbH einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Gründer und Geschäftsführer Matthias Dobbrunz und Jochen Hörer haben in der Rekordzeit von rund zehn Monaten einen Stromspeicher mit einer Speicherkapazität von 6,2 Megawattstunden und einer Leistung von zwei Megawatt im ehemaligen Amalon-Gebäude in der Ebinger Schmiecha-Straße aufgebaut. Dieser, so die Vision der Gründer, soll seinen dazu beitragen, die Stromversorgung in Zeiten der Spitzenauslastung stabiler zu machen. Mit ihrem ersten Großprojekt wollen Hörer und Dobbrunz zeigen, wie die Weichen für eine erfolgreiche Energiewende gestellt werden. Denn: Bekanntlich ist eine Schwäche der Erneuerbaren Energien, dass diese nicht stetig Strom erzeugen. Nachts werden beispielsweise Photovoltaikanlagen nicht von der Sonne gefüttert; während einer Windflaute stehen Windräder still.