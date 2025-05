Energie-Import: Umweltverbände: Kein Flüssigerdgas mehr aus Russland kaufen

1 Bei manchen wieder im Gespräch: Die Gaspipeline Nord Stream 2. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Noch immer kommt russisches Erdgas - verflüssigt und auf Tanker gepumpt - in erheblicher Menge nach Europa. Umweltverbände verlangen vom künftigen Kanzler Friedrich Merz, dies zu unterbinden.









Berlin - Umweltorganisationen aus Deutschland und der Ukraine verlangen die endgültige Abkehr von russischem Erdgas. In einem offenen Brief fordern sie den voraussichtlich künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, sich gegen die indirekte Finanzierung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine durch den Kauf von Gas einzusetzen. Die Organisationen kritisieren, dass das bundeseigene Unternehmen Sefe, einst eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom, "Rekordmengen" an russischem Flüssigerdgas (LNG) für Europa beziehe.