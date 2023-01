Arburg nimmt neue Photovoltaikanlage in Loßburg in Betrieb

1 Der geschäftsführende Gesellschafter Michael Hehl startet die Photovoltaikanlage, die kürzlich auf dem Arburg-Parkhaus in Loßburg installiert wurde. Foto: Arburg

Und dann war es soweit: Die neue Photovoltaikanlage auf dem Arburg-Parkhaus wurde in der Arthur-Hehl-Straße in Betrieb genommen.















Loßburg - Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Arburg, Michael Hehl, legte offiziell den Schalter für die neue PV-Anlage mit insgesamt 1652 Solarmodulen um, die innerhalb von sechs Monaten mit der Firma Hans Eisele realisiert wurde. Damit können erwartungsgemäß mehr als 680 000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr in den Arburg-Eigenverbrauch eingespeist werden, was einem Jahresverbrauch von 170 Vier-Personen-Haushalten entspricht, heißt es in einer Pressemitteilung des Loßburger Unternehmens.

Bereits seit 2006 erzeugen Photovoltaikanlagen bei Arburg Solarstrom. "Umweltschutz und schonender Umgang mit Ressourcen und Energie sind bei Arburg schon immer ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus ist unser nächster Schritt in Sachen Ressourcenschonung", betont Michael Hehl.

Für Hochleistungsmodule entschieden

Die Planung für die Photovoltaikanlage sei bereits vor der Energiekrise abgeschlossen gewesen und konnte durch die vorausschauende Materialbeschaffung ohne zeitliche Verzögerung umgesetzt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Verbaut wurden 1652 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 651 Kilowatt Peak (kWp) der Firma Meyer Burger in deutscher Produktion mit Zellen aus der Schweiz. "Wir haben uns ganz bewusst für Hochleistungsmodule entschieden, um die maximale Effizienz zu erhalten", so Florian Schmitz, Abteilungsleiter Gebäudetechnik bei Arburg.

Die Photovoltaikanlage hat eine Ost-West-Ausrichtung, um eine gleichmäßige Erzeugung über den Tagesverlauf zu erhalten. Damit reichen fünf Wechselrichter der Firma SMA mit jeweils 110 Kilowatt (kW) zur Wandlung von Gleich- in Wechselstrom. "Die Module haben ein sehr hohes Schwachlichtverhalten", so Sebastian Eisele, "damit kann auch bei wenig Licht Energie gewonnen werden."

Energie würde für 170 Vier-Personen-Haushalte ausreichen

Die neue Photovoltaikanlage hat eine erwartete Erzeugung von circa 680 000 kWh pro Jahr, was reichen würde, um 170 Vier-Personen-Haushalte mit einem Durchschnittsverbrauch von je 4000 kWh zu versorgen. Die Energie wird zu 100 Prozent in den Eigenverbrauch fließen. Damit erhöht Arburg die PV-Gesamtleistung auf 2,75 Megawatt Peak (MWp).

"Mit der Firma Eisele verbindet uns eine enge Partnerschaft seit mehr als 50 Jahren, jetzt bereits in der dritten Generation", betonte Michael Hehl. Neben der Installation aller bestehenden PV-Anlagen wurden viele Elektroinstallationen in verschiedenen Arburg-Montagehallen mit Eisele realisiert.