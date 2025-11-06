Energie: Europas größter Batteriespeicher in der Lausitz geplant

Solarstrom oder von Windrädern generierten Strom für flaue Zeiten speichern - das ist wichtig, um die Versorgung mit Erneuerbaren zu stabilisieren. In der Lausitz ist ein besonderer Speicher geplant.
Cottbus - Der Energiekonzern Leag plant den Bau eines riesigen Batteriespeichers am Standort Jänschwalde in Brandenburg. "Nach unserem Wissen ist es derzeit der größte Speicher", sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Nach den Angaben soll die "Gigabattery" der erste Gigawatt-Speicher in der Lausitz werden und zu einer Stabilisierung der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien beitragen.