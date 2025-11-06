Energie-Effizienz-Tour in VS: Auf dem Weg zur Klimaneutralität

Ein Baustein des Ziels, den sich die Stadt gesetzt hat, ist die Energie-Effizienz-Tour. Der Startschuss für das Projekt fiel in der Friedensschule in Schwenningen.
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Bis zum Jahr 2035 will dies bereits Villingen-Schwenningen erreicht haben. Einer dieser Bausteine ist die Energie-Effizienz-Tour. Die Energieberater kommen bis Ende März 2026 direkt zu den Menschen nach Hause, um eine kostenlose, anbieter- und produktneutrale Energieberatung zu machen.