Energie aus dem Nordschwarzwald: Notariell gegründet - Energie Tiefenbronn GmbH startet

Die Gemeinde Tiefenbronn und die Energie Calw GmbH (ENCW) schaffen eine gemeinsame Gesellschaft für eine zukunftsfähige Energieversorgung vor Ort.
Die gemeinsame Energiegesellschaft der Gemeinde Tiefenbronn und der Energie Calw GmbH (ENCW) wurde notariell gegründet. Mit der Beurkundung des Gesellschaftsvertrags ist ein zentraler Meilenstein erreicht, heißt es in der Pressemitteilung der Energie Calw GmbH: Tiefenbronn stellt seine Energieaktivitäten damit auf eine rechtlich eigenständige und handlungsfähige Basis. Mit klarer kommunaler Mehrheit und einem regionalen Umsetzungspartner.