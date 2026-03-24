Energie aus dem Nordschwarzwald: Notariell gegründet - Energie Tiefenbronn GmbH startet

Die Gemeinde Tiefenbronn und die Energie Calw GmbH (ENCW) schaffen eine gemeinsame Gesellschaft für eine zukunftsfähige Energieversorgung vor Ort.

Die gemeinsame Energiegesellschaft der Gemeinde Tiefenbronn und der Energie Calw GmbH (ENCW) wurde notariell gegründet. Mit der Beurkundung des Gesellschaftsvertrags ist ein zentraler Meilenstein erreicht, heißt es in der Pressemitteilung der Energie Calw GmbH: Tiefenbronn stellt seine Energieaktivitäten damit auf eine rechtlich eigenständige und handlungsfähige Basis. Mit klarer kommunaler Mehrheit und einem regionalen Umsetzungspartner.

Die Gemeinde Tiefenbronn hält 51 Prozent der Anteile und bleibt damit Mehrheitsgesellschafterin, die ENCW ist mit 49 Prozent beteiligt. Das Stammkapital beträgt 25 000 Euro. Mit der Gründung wurden zudem die zentralen organisatorischen Weichen gestellt, darunter die Bestellung der Geschäftsführung sowie die Grundlagen für die künftige Gremienarbeit. Der nächste formale Schritt ist nun die Eintragung ins Handelsregister.

Energieprojekte ohne zusätzliche Belastung des Haushalts

Ein wesentliches Ziel der Gesellschaft ist es, Energieprojekte voranzubringen, ohne den kommunalen Haushalt zusätzlich zu belasten. Durch die eigene Gesellschaft können Vorhaben strukturiert, finanziert und umgesetzt werden, ohne dass Investitionen über den Haushalt der Gemeinde Tiefenbronn erfolgen müssen, heißt es weiter. Gleichzeitig werde die Gemeinde unabhängiger von volatilen Strompreisen, da Beschaffung und, perspektivisch, eigene Erzeugung professionell gebündelt und planbarer gestaltet werden können.

Aufbau erfolgt Schritt für Schritt

In der ersten Phase konzentriert sich die Energie Tiefenbronn GmbH auf den Aufbau eines leistungsfähigen Energievertriebs unter eigener Marke sowie auf kundenorientierte Servicestrukturen. Perspektivisch sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbe und Industrie in Tiefenbronn mit eigenen Strom- und Gasangeboten versorgt werden. Schrittweise kann das Portfolio, abhängig von den kommunalen Zielen, um weitere Leistungen ergänzt werden, etwa in den Bereichen Photovoltaik, Wärme und weitere lokale Energielösungen.

Ein wichtiger Baustein dabei ist auch ein Vertriebsbüro direkt vor Ort. Damit steht die Energie Tiefenbronn GmbH als persönlicher Ansprechpartner in der Gemeinde zur Verfügung. Bürger können sich mit ihren Fragen rund um das Thema Energie künftig direkt an das Team vor Ort wenden und erhalten persönliche Unterstützung.

Auch wirtschaftlich stärkt die Gesellschaft die Gemeinde: Erzielte Gewinne können anteilig an Tiefenbronn ausgeschüttet werden. Dadurch entsteht ein direkter finanzieller Rückfluss, mit dem Projekte und Maßnahmen in der Gemeinde weiterentwickelt und mitfinanziert werden können. Die Energiegesellschaft kündigt in der Pressemitteilung an, Bürger frühzeitig und transparent über den Vertriebsstart informieren und umfassend über alle relevanten Inhalte aufklären zu wollen.