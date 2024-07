Energetische Sanierung: Gültlinger Quartier wird weiterentwickelt

1 Vertreter der Stadtwerke Tübingen und der Stadtverwaltung Wildberg informierten in Gültlingen über die anstehende energetische Quartierssanierung. Foto: Geisel

Die Stadtwerke Tübingen und die Stadtverwaltung Wildbergs informierten über das energetische Quartierskonzept in Gültlingen. Eine dazugehörige Umfrage läuft noch bis zum 31. Juli.









Das Thema Energie ist seit Jahren in aller Munde. Was ist sinnvoll? Wo fängt man an? Und was ist gesetzliche Pflicht? Darüber informierten Daniel Rudolph und Bujar Lataj von den Stadtwerken Tübingen in der Gültlinger Mehrzweckhalle. Für den Stadtteil läuft derzeit die Erstellung eines Konzepts zur energetischen Quartiersplanung. Ein Thema, das allem Anschein nach sehr viele Bürger interessiert, denn die Halle war mit etwa 120 Besuchern gut gefüllt.