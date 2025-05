„Schön ist es auf der Welt zu sein“, das hätte das Motto des Abends sein können. Zuhörer und Musiker feierten glücklich die Schlager und die Textsicherheit des Publikums war überraschend.

Aber die Besucher waren gut vorbereitet, wie man schon an der Kleidung sehen konnte. Da gab es Schlaghosen, Plateauschuhe und an Glitzer sowie Blümchen wurde nicht gespart. Die Liebe zum Detail war nicht zu übersehen und manch ein Gutacher war erst auf den zweiten Blick zu erkennen.

Belohnt wurde das Publikum mit einer tollen Show unter anderem mit Pyrotechnik und Glitzergeschossen. Hervorragend waren die Musiker und Sänger. Nicht imitierend, sondern mit eigenem Stil versetzten sie das Publikum in die Zeiten der Hitparade mit unter anderem Roy Black, Jürgen Markus, Roland Kaiser sowie Daliah Lavi oder auch in die Zeit des Schlagerrevivals mit Dieter Thomas Kuhn.

Die Musiker Marian Cacic, Markus Eble, Thilo Haas, Stefan Ilg, Hubert Mayer, Marko Schwab und Matthias Seeholzer sowie Sänger Tobias Link und seine Schwester Sängerin Valerie Link lieferten eine tolle Show.

Das Publikum war begeistert. Foto: Kornfeld

Da wurden Anita und Michaela angehimmelt, Alice hinterher getrauert, dem Herzschmerz „Tränen lügen nicht“ gewidmet und mit „Tanze Samba mit mir“ zum Feiern aufgefordert. Das Publikum konnte von Mendocino, Amarillo und griechischem Wein träumen.

Sogar goldene Plateauschuhe waren zu sehen. Foto: Kornfeld

Die Musiker erinnerten auch an die Gründung der Band im Mai 1997, als die Mitglieder der Bigband Surprise aus Hausach als Überraschung bei der Hochzeit von Bella und Frank in der Gutacher Festhalle auftraten und die vorbereiteten sechs Lieder immer wieder spielen mussten, weil sie so gut ankamen.

Das Publikum war perfekt gestylt. Foto: Kornfeld

Für das damalige Brautpaar gab es am Samstag Schampus und Blumen zum Hochzeitstag und extra nur für sie „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, das natürlich lautstark mitgesungen wurde.

1998 habe die Band ein Abschiedskonzert in Gutach gegeben, erzählte Marko Schwab im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Nachfrage war jedoch so groß, dass aus einem Abschiedskonzert mehrere wurden.

Alle hatten viel Spaß. Foto: Kornfeld

Bis 23.30 Uhr dauerte das Konzert, denn natürlich wurden Zugaben gefordert. Bürgermeister Siegfried Eckert und Martin Heinzmann, Vorsitzender des organisierenden Vereins TuS Gutach, bedankten sich bei den Musikern, für die es einen kleinen Bollenhut und ein Gutacher Jubiläumsabzeichen aus Holz als Geschenk gab.

Nächster Auftritt

Der nächste Auftritt von „Endstation Sehnsucht“ ist am Samstag, 2. August, auf dem Marktplatz in Haslach geplant. Einlass wird ab 18.30 Uhr sein, der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets für das Konzert gibt es laut einer Pressemitteilung der Band im Vorverkauf bereits ab Montag, 2. Juni, im „Studio K“ in Haslach sowie in den Volksbanken in Haslach und Hausach.