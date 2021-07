Endspurt in Villinger Innenstadt

1 Die Arbeiten in der Brunnenstraße sind größtenteils abgeschlossen. Nun werden die Maßnahmen in der Thomasgasse fortgesetzt. Foto: Eich

In dieser Woche beginnt die Sanierung der Thomasgasse. Einzelheiten teilt die Stadtverwaltung mit.

VS-Villingen - Die Arbeiten in der Brunnenstraße sind mit den Belagsarbeiten weitgehend abgeschlossen. Ab Mitte dieser Woche beginnen die Arbeiten in der Thomasgasse. Dort werden Leitungen neu verlegt und die Verkehrsfläche entsprechend dem Ausbaustandard in Rosengasse und Brunnenstraße umgestaltet, informiert die Stadtverwaltung.

Für die Durchführung dieser Arbeiten werde die Thomasgasse zwischen der Rosengasse und der Färberstraße ab Dienstag, 6. Juli, gesperrt, heißt es weiter. Eine Durchfahrt durch die Rosengasse sei nicht mehr möglich. Die Kapuzinergasse und Rosengasse bis zur Thomasgasse werden als Sackgasse ohne große Wendefläche ausgewiesen. Diese Verkehrsführung gilt auch für die Brunnenstraße, Rosengasse bis zur Thomasgasse. Die Stadtverwaltung VS weist ausdrücklich darauf hin, dass nur Anliegerverkehr bei diesen beengten Verhältnissen erfolgen sollte.

Finale Phase rund um die Rosengasse

Damit geht die Sanierung rund um die Rosengasse, die im Frühjahr des vergangenen Jahres begonnen hatte, in die finale Phase. Im ersten Bauabschnitt war zunächst der Bereich der Kapuzinergasse bis zur Bogengasse grundlegend saniert worden. Die Umsetzung der Tiefbauarbeiten der weiteren Abschnitte – zwischen Bogengasse und Thomasgasse beziehungsweise bis zur Brunnenstraße – folgten größtenteils noch im vergangenen Jahr.

Im Dezember hatte die zuständige Baufirma den noch nicht fertiggestellten Abschnitt schließlich winterfest gemacht, um während der Ruhepause eine Durchfahrt zu ermöglichen. Bereits Mitte Februar konnten die Arbeiten aufgrund des milden Wetters wieder aufgenommen werden. Seitdem wurden in der Brunnenstraße die kompletten Verkehrsflächen geräumt, um anschließend auch hier die Kanäle auszutauschen.

Nachdem dort nun die Pflasterarbeiten abgeschlossen wurden, folgt nun der letzte Abschnitt. Wann die gesamte Maßnahme abgeschlossen sein soll, hat die Stadt in ihrer Mitteilung nicht verkündet.