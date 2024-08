Die Vorfreude auf den Sommer-Endspurt in der Neuen Mitte in Tailfingen darf schon mal beginnen.

Rund um den Wassertisch in der Neuen Mitte ist von Dienstag, 3., bis Donnerstag, 5. September, viel los: Der Sommer-Endspurt wird mit Aktiv- und Mitmachaktionen für die ganze Familie eingeläutet.

„Das Ehrenamt und den Nachwuchs zusammenbringen“ – das ist eines der großen Ziele des Sommer-Endspurts, der bereits zum dritten Mal organisiert wird. Um das Ziel zu erreichen, sind zahlreiche Albstädter Vereine und Institutionen bei dem dreitägigen Programm mit im Boot: Die Sektion Ebingen des Deutschen Alpenvereins, der Naturschutzbund, Ortsgruppe Albstadt, das evangelische Familienzentrum Tailfingen, das Städtische Orchester Albstadt, die Stadtkapelle Tailfingen, der Musikverein Onstmettingen und viele mehr.

Die Feuerwehr kommt gleich mit großem Besteck

Alle Teilnehmer waren am Mittwoch zu einer Informationsrunde direkt vor Ort eingeladen. Die Jugendfeuerwehr Tailfingen, die am zweiten Veranstaltungstag, also am Mittwoch, 4. September, vor Ort sein wird, erschien zu dem Treffen sogar schon mit einem der Einsatzfahrzeuge. Vera Lorch vom Sportamt Albstadt sowie Carina Neumann, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros Albstadt, betonen als Hauptorganisatorinnen: „Wir sind sehr zufrieden und starten mit voller Vorfreude und angenehmen Wettervorhersagen in die Veranstaltung.“

Das Angebot variiert jeden Tag

Das Amt für Familie, Bildung Sport und Soziales lädt alle Kinder, Jugendlichen und Familien dazu ein, an den drei Veranstaltungstagen von 14 bis 18 Uhr ein Teil dieses bunten Programms in der Tailfinger Stadtmitte zu sein. Die Angebote und Aktionen sind in der Regel kostenlos, und es ist für alle Altersgruppen etwas geboten. Die Besucher dürfen sich unter anderem auf eine Hüpfburg, einen Boxautomaten, einen Soccer-Court, verschiedene Kreativ-Angebote, eine Kletterwand und einen Pumptrack mit Leihfahrzeugen freuen. Die Angebote variieren zudem von Tag zu Tag, so dass es auch beim zweiten oder dritten Besuch noch etwas Neues zu entdecken gibt.