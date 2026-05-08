Endspurt in der Super League: Die Young Boys Bern bitten den FC Basel zum Klassiker

Der FC Basel gastiert am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr zum prestigeträchtigen Duell in Bern.
Auf den FC Basel wartet in der Meisterschaftsrunde der Schweizer Super League die nächste richtungsweisende Aufgabe. Am dritten Spieltag der Endrunde treffen die Bebbi auf den langjährigen Rivalen Young Boys Bern. Um die Chancen auf Platz zwei zu wahren, ist für den FCB ein Sieg nahezu Pflicht. Das traditionsreiche Duell zwischen Basel und YB gilt seit Jahren als Schweizer Klassiker. Beide Vereine prägten die Liga über lange Zeit und lieferten sich immer wieder packende Titelkämpfe.