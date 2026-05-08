Endspurt in der Super League: Die Young Boys Bern bitten den FC Basel zum Klassiker

Auf den FC Basel wartet in der Meisterschaftsrunde der Schweizer Super League die nächste richtungsweisende Aufgabe. Am dritten Spieltag der Endrunde treffen die Bebbi auf den langjährigen Rivalen Young Boys Bern. Um die Chancen auf Platz zwei zu wahren, ist für den FCB ein Sieg nahezu Pflicht. Das traditionsreiche Duell zwischen Basel und YB gilt seit Jahren als Schweizer Klassiker. Beide Vereine prägten die Liga über lange Zeit und lieferten sich immer wieder packende Titelkämpfe.

Während Basel aktuell mit 56 Punkten auf Rang fünf liegt, rangieren die Berner mit 48 Zählern auf Platz sechs. Zwar sind beide Mannschaften vom Titelgewinn weit entfernt, dennoch verspricht das Aufeinandertreffen viel Brisanz. Nicht zuletzt wegen der großen Rivalität der beiden Teams.

Für den FCB geht es darum, nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Mit einem Erfolg könnte Basel den Druck auf die vor ihnen platzierten Teams erhöhen und die Hoffnung auf Rang zwei sowie das damit verbundene internationale Geschäft am Leben halten.

Vor Wochenfrist bewies die Mannschaft von Stephan Lichtsteiner Moral und drehte gegen den designierten Meister aus Thun einen 0:1-Rückstand im „Joggeli“. Können die „Bebbi“ am Sonntag ab 16.30 Uhr eine ähnliche Leistung auf den Berner Kunstrasen bringen, sollte ein Auswärtserfolg definitiv möglich sein.