Endspurt im Kreis Rottweil: Landratswahl rückt näher – so haben sich die Kandidaten vorbereitet

Endspurt zur Landratswahl: Am 23. März entscheidet der Rottweiler Kreistag über den Nachfolger von Wolf-Rüdiger Michel. So blicken die Kandidaten auf die anstehende Wahl.
Nach der Landtagswahl ist vor der Landratswahl: In Rottweil steht am Montag, 23. März, die nächste große Entscheidung an. Amtsinhaber Wolf-Rüdiger Michel tritt nach 24 Jahren im Amt nicht mehr an. Im Rennen um seine Nachfolge stehen Frank Bonath und Christoph Keckeisen in den Startlöchern. Vor der Wahl holen wir noch einmal ein Stimmungsbild ein – von den Kandidaten und aus dem Landratsamt.