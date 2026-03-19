Endspurt im Kreis Rottweil: Landratswahl rückt näher – so haben sich die Kandidaten vorbereitet

Endspurt zur Landratswahl: Am 23. März entscheidet der Rottweiler Kreistag über den Nachfolger von Wolf-Rüdiger Michel. So blicken die Kandidaten auf die anstehende Wahl.

Nach der Landtagswahl ist vor der Landratswahl: In Rottweil steht am Montag, 23. März, die nächste große Entscheidung an. Amtsinhaber Wolf-Rüdiger Michel tritt nach 24 Jahren im Amt nicht mehr an. Im Rennen um seine Nachfolge stehen Frank Bonath und Christoph Keckeisen in den Startlöchern. Vor der Wahl holen wir noch einmal ein Stimmungsbild ein – von den Kandidaten und aus dem Landratsamt.

Denn auch wenn Landrat Michels Amtszeit erst am 30. April endet, so dürfte angesichts des Endes einer Ära doch ein bisschen Wehmut bei ihm aufkommen, oder? „Persönlich ist er in Richtung des selbstgewählten Ruhestands entspannt und gelassen und schaut ihm positiv entgegen“, erfahren wir von Andrea Schmider, Pressesprecherin im Landratsamt.

Die vergangenen Wochen seien, ebenso wie die kommenden Wochen, immer noch eng mit beruflichen Terminen getaktet. Dies hänge nicht nur mit der Aufgabenfülle eines Landrats vor Ort zusammen, sondern bei Michel auch mit seinen Aufgaben in Stuttgart und Berlin, etwa als Vizepräsident des Landkreistags Baden-Württemberg und als Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA).

Die Landrats-Wahl

Die Wahl des neuen Landrats für die Dauer von acht Jahren findet am Montag, 23. März, um 15 Uhr in öffentlicher Kreistagssitzung in der Rottweiler Stadthalle statt. Die Abstimmung durch die Kreisräte erfolgt in geheimer Wahl.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen aller 46 Kreistagsmitglieder auf sich vereinigt, also mindestens 24 Stimmen. Wird diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, findet in derselben Sitzung ein zweiter Wahlgang und, wenn nötig, auch ein dritter statt. In diesem ist dann gewählt, wer die höchste Stimmenzahl erreicht. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Kandidaten

Die Kandidaten sind (in Reihenfolge der Einreichung ihrer Bewerbungen): der 54-jährige Diplom-Volkswirt Frank Bonath (FDP-Landtagsabgeordneter) aus Villingen-Schwenningen und der 49-jährige Erste Landesbeamte im Bodenseekreis, Christoph Keckeisen, Jurist aus Immenstaad am Bodensee.

Wie ist die Gefühlslage?

Mit welchem Gefühl blicken sie auf die Wahl? „Ich bin gelassen und zuversichtlich. Ich mache mit meiner Kandidatur ein klares und passendes Angebot für die Herausforderungen der kommenden Jahre“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion von Frank Bonath.

„Am Ende geht es darum, welche Persönlichkeit die Geschicke unseres Landkreises in Zukunft prägen und gestalten soll. Durch meine Kandidatur gibt es eine echte Wahl – und damit die Möglichkeit, bewusst über die zukünftige Ausrichtung zu entscheiden.“

Christoph Keckeisen blickt mit einem sehr guten Gefühl auf die Wahl – „vermutlich am besten zu beschreiben mit einer Mischung aus positiven Emotionen und Entschlossenheit.“

Er freue sich darauf, dass der Tag der Wahl unmittelbar bevorstehe. „Und ich freue mich darauf, in der Vorstellung im Kreistag meine Ziele zu teilen und dabei meinen Gestaltungswillen und die Verantwortungsbereitschaft zu bekräftigen.“

Der Kreistag stelle bei der Landratswahl eine ganz wesentliche Weiche für die kommenden acht Jahre. Das Gremium werde entscheiden, wem es in herausfordernden Zeiten die Geschicke des Landkreises anvertraue. „Und es ist gut, dass der Kreistag auch tatsächlich die Wahl zwischen zwei Kandidaten hat. Das ist gelebte Demokratie“, findet Keckeisen.

Die Vorbereitungszeit

Und wie haben die Kandidaten die vergangenen Monate verbracht? „Ich habe die Zeit intensiv genutzt, um den Landkreis noch einmal aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen“, teilt Frank Bonath dazu mit.

„Ich war in den Städten und Gemeinden unterwegs und habe Gespräche mit Kreisrätinnen und Kreisräten sowie mit Menschen aus Gesellschaft und Wirtschaft geführt. Diese Begegnungen waren für mich zentral, um ein gutes Gespür für die Themen und Herausforderungen vor Ort zu entwickeln.“

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Auch bei Christoph Keckeisen ist einiges passiert. „Vor allem habe ich Zeit in den direkten Austausch investiert, viele Menschen getroffen und interessante Gespräche geführt“, teilt er mit. „Ich wollte vor allem erfahren, was den Landkreis Rottweil mit seinen 21 Städten und Gemeinden bewegt. Was erwarten die Menschen von einem Landrat? Welche Erwartungen an eine moderne, praxisnahe Verwaltung gibt es? Wo drückt der Schuh?“

Von kommunalpolitischen Gesprächen über den Austausch mit Wirtschaft, Handwerk und Ehrenamt bis hin zu Fasnetsterminen sei alles dabei gewesen. „Die Gespräche und Termine vor Ort haben mich bestärkt und gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, mich um dieses wichtige Amt mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten zu bewerben. Die Eindrücke waren so vielfältig wie der Landkreis Rottweil selbst.“

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In den Gesprächen habe er eine große Offenheit ihm gegenüber und eine starke Identifikation mit der Raumschaft festgestellt – und bei den Themen eine große Übereinstimmung mit seinen Vorstellungen und Zielen. „Das ist für mich zusätzliche Motivation. Im Falle meiner Wahl ließe sich vom ersten Tag an darauf aufbauen.“

Besonders dankbar sei er, dass bei einigen Terminen auch seine Frau und die gemeinsamen Söhne dabei sein konnten. „Highlights für die Kinder waren eine Übernachtung in der tollen Jugendherberge in Rottweil und dann die Fasnetstermine während der Schulferien“, sagt Keckeisen.