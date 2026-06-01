Endspurt eingeleitet: Das bietet Wolfachs Erlebnispfad „Kleine Siedlerschleife“

Ein besonderer Wanderweg entsteht gerade in Wolfach. Die Eröffnung des Pfads „Kleine Siedlerschleife“ rückt immer näher. Anfang Juli soll das Angebot Besuchern offen stehen.
In der Gemeinde entsteht derzeit mit Hochdruck ein neues Freizeit- und Naturerlebnis für Familien, Wanderfreunde und Gäste aus der gesamten Region: Der neue Erlebnispfad „Kleine Siedlerschleife“ steht kurz vor seiner Fertigstellung. Zahlreiche Vereine, Ehrenamtliche und kreative Köpfe arbeiten laut der Pressemitteilung aktuell entlang der rund fünf Kilometer langen Strecke an den letzten Details – mit einem klaren Ziel: Ab Anfang Juli soll der neue Pfad seine Besucher begeistern.