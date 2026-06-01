Endspurt eingeleitet: Das bietet Wolfachs Erlebnispfad „Kleine Siedlerschleife“

Ein besonderer Wanderweg entsteht gerade in Wolfach. Die Eröffnung des Pfads „Kleine Siedlerschleife“ rückt immer näher. Anfang Juli soll das Angebot Besuchern offen stehen.

In der Gemeinde entsteht derzeit mit Hochdruck ein neues Freizeit- und Naturerlebnis für Familien, Wanderfreunde und Gäste aus der gesamten Region: Der neue Erlebnispfad „Kleine Siedlerschleife“ steht kurz vor seiner Fertigstellung. Zahlreiche Vereine, Ehrenamtliche und kreative Köpfe arbeiten laut der Pressemitteilung aktuell entlang der rund fünf Kilometer langen Strecke an den letzten Details – mit einem klaren Ziel: Ab Anfang Juli soll der neue Pfad seine Besucher begeistern.

Der abwechslungsreiche Rundweg verbindet laut Gemeinde Natur, Spiel, Kunst und Geschichte auf besondere Weise. Entlang der Strecke entstehen liebevoll gestaltete Erlebnisstationen, die zum Entdecken, Mitmachen und Verweilen einladen.

Bereits am Bereich der Terrassenhäuser sorgt ein großflächiges Mauerkunstwerk der Künstlerin Viola Auber für Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Kindern aus der Umgebung gestaltet sie derzeit ein farbenfrohes Mauerbild.

Markantes Eingangsportal gebaut

Auch im Steffelsbach wird intensiv gearbeitet. Die KJG Wolfach errichtet an der Rastanlage eine kleine Hütte und knüpft damit an ihr erfolgreiches Engagement der 72-Stunden-Aktion 2025 an. Nur wenige Schritte weiter entsteht mit dem „Rungunkel-Wegle“ ein weiterer besonderer Abschnitt des Pfades. Die „Alde Rungunkeln“ um Erwin Bächle bauen dort ein markantes Eingangsportal, das Besucher zu einer nahezu originalgetreuen Nachbildung der historischen „Weibermühle“ führt – inklusive Rutsche für kleine Abenteurer.

Unsere Empfehlung für Sie Startschuss für Beschilderung Der Kinzigtalsteig wird zum Wanderweg der Superlative 153 Kilometer auf zehn Etappen: Der Mehretappenweg soll im Schwarzwald zum Besuchermagneten werden. In Gutach wurde die Beschilderung mit Bollenhutsymbol vorgestellt.

Im Frauenwald, fast am höchsten Punkt der Strecke, entsteht derzeit die neue Frauenwaldhütte. Mitglieder des Schwarzwaldvereins schaffen hier einen schattigen Rastplatz für Wanderer und Familien. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt die Stadtkapelle Wolfach mit einem interaktiven Klangspiel, das Jung und Alt gleichermaßen zum Ausprobieren einlädt.

Auch der Rückweg verspricht aus sicht der Verwaltung Bewegung und Spaß: Die Jungen Erwachsenen der Kolpingfamilie Wolfach sowie die „Stuckhisle Truppe“ bauen derzeit gleich zwei große Kugelbahnen – die „Zick-Zack-Bahn“ und die „Schlössleblick-Bahn“. Hier dürfen sich Familien auf spannende Wettläufe der Holzkugeln freuen.

Kugeln für die Bahnen soll es am Start geben

Das finale Highlight wartet schließlich im Weiherloch: Dort entsteht aktuell eine aufwendig gestaltete Wasserbahn, die von Mitgliedern der Siedlergemeinschaft gebaut wird.

Startpunkt des neuen Erlebnispfades ist der Spielplatz in der Weihermatte. Dort informieren künftig eine eigens gestaltete Starttafel und ein Kugelautomat über die Strecke und versorgen Besucher mit den passenden Kugeln für die Kugelbahnen.

„Die Vorfreude in Wolfach wächst von Tag zu Tag – denn der Countdown läuft. Hinter den Kulissen wird mit großem ehrenamtlichem Einsatz gearbeitet, damit bis Anfang Juli alle Stationen fertiggestellt sind“, freut sich die Stadtverwaltung.