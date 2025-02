Endspurt der Fasnet: Alpirsbacher Narren starten in die heiße Phase

Rathaussturm, Kinderumzug, Zunftabend: Von Donnerstag, 27. Februar, bis Dienstag, 4. März, herrscht in der Klosterstadt Ausnahmezustand.

Die Narrenzunft Alpirsbach macht sich bereit für den Endspurt der diesjährigen Fasnetskampagne. Die Auswärtsbesuche bei befreundeten Zünften sind gemacht, die Planung für die Hauptfasnet abgeschlossen. Jetzt kann sie auch in Alpirsbach starten, die schönste Zeit des Jahres für einen Vollblutnarren, schreibt die Narrenzunft in einer Mitteilung. Vier Tage hat die Alpirsbacher Narrenzunft mit Programm gefüllt, damit für jeden etwas dabei ist, um den Ernst des Alltags für ein paar Stunden hinter sich zu lassen.

Norbert Beck übergibt Stadtzepter am 27. Februar

Der Spaß beginnt am Schmotzigen Donnerstag, 27. Februar, um 18.30 Uhr, mit dem traditionellen Narrenbaumstellen am Rathaus und der Machtübernahme durch die Narrenzunft, vertreten durch Zunftmeister Michael Schatz. Nachdem Amtsverwalter Norbert Beck das Stadtzepter übergeben hat, feiern die Narren bei der Straßenfasnet am Rathaus. Die Narren hoffen darauf, dass Beck auch die „Narrenrutsche“ runterrutscht.

Der schaurige Freitag, 28. Februar, steht dann ganz im Zeichen der Hexen und Teufel. Die Kohlwaldhexen haben wieder viele befreundete Zünfte eingeladen, um gemeinsam mit ihnen und den Alpirsbacher Bürgern ab 19.30 Uhr im Haus des Gastes zu feiern.

Kutteln- und Nierlefest im Haus des Gastes

Am Samstag, 1. März, findet um 13 Uhr der Kinderumzug statt. In einer offenen Kindergruppe kann jedes Kind ohne Anmeldung beim Umzug mitlaufen, schreibt die Narrenzunft. Anschließend findet der Kinderball im Haus des Gastes statt. Im Haus des Gastes ist um 19.30 Uhr der traditionelle Zunftabend, welcher in diesem Jahr unter dem Motto „Helden der Kindheit“ steht.

Am höchsten Tag der Fasnet, Sonntag, 2. März, geht es wieder mal Schlag auf Schlag. Den Anfang macht zum Frühschoppen um 10.30 Uhr das Kutteln- und Nierlefest im Haus des Gastes, bevor sich ab 14 Uhr der närrische Lindwurm mit vielen Gastzünften und den örtlichen Vereinen durch die Alpirsbacher Kernstadt bewegt. Anschließend ist närrisches Treiben im Ort und im Haus des Gastes angesagt.

Kehraus am 4. März im Hotel Löwen-Post

Mit viel Wehklagen und Geheul verbrennen die Narren dann am Dienstag, 4. März, um 19 Uhr die Fasnet und übergeben dem Amtsverwalter den Rathausschlüssel, was beim Kehraus im Hotel Löwen-Post anschließend begossen wird.

Bei diesen vielen Veranstaltungen, die die Narrenzunft auf die Beine stellt, ist bestimmt für jeden etwas dabei, sind die Narren überzeugt. „Außer man hat wirklich nichts für die fünfte Jahreszeit übrig. In dem Fall bittet die Narrenzunft Alpirsbach um Nachsicht, denn die restlichen 361 Tage des Jahres sind dann wieder zum Trübsal blasen da“, heißt es in der Mitteilung abschließend.