Die neue Anhalter Hütte der DAV Sektion Oberer Neckar mit Anbau und Winterraum im Mai. Am 1. August wird die Einweihung gefeiert.

Umbau: Bei Anhalter Hütte Nervenkitzel bis zuletzt / Start am 1. August / Viele weitere Projekte

Der lange Winter in den Bergen hat den Zeitplan der Hüttenbaumaßnahme der DAV-Sektion Oberer Neckar einem weiteren Stresstest unterzogen. Zum geplanten Start der Restarbeiten am 18. Mai war das Hahntennjoch in Imst noch nicht befahrbar und die Hütte bis zu zwei Meter hoch eingeschneit. Doch jetzt rückt die Einweihung der Anhalter Hütte näher.

Kreis Rottweil. Nach drei Wochenenden intensivem Schneeräumens waren alle Zugänge freigelegt und die alte Küche umgezogen in den Winterraum. Die Bauarbeiten und die Hubschrauberflüge mit der neuen Küche und dem Material für den verbleibenden Innenausbau konnten am 7. Juni mit drei Wochen Verzögerung endlich starten.

Ein vorrangiges Ziel beim Sanieren von alpinen Schutzhütten ist die Nutzung von regenerativen Energien, um damit die Primärenergien Gas, Benzin und Diesel soweit wie möglich zu reduzieren. Neben einer saubereren Energieerzeugung minimiert dies auch die Gefahren beim Transport und der Lagerung dieser Stoffe. Mit der Generalsanierung der Anhalter Hütte wurde ein nachhaltiges Energiekonzept als Insellösung aufgestellt, teilt die DAV-Sektion mit. Die umweltfreundliche Energieversorgung wird mittels einer Systemtechnik mit drei Wechselrichtern, einer Batterieanlage, einer Photovoltaikanlage auf verschiedenen Dachflächen sowie eines kleinen Blockheizkraftwerkes (BHKW) umgesetzt. Statt dem bisherigen Gasaggregat wurde ein Pflanzenöl-BHKW, mit geringerem Kohlendioxid Ausstoß, in das System eingebunden. Die Installierung zweier Pufferspeicher und eines Frischwassermoduls für eine keimfreie Warmwassererwärmung waren erforderlich.

Der Mix aus den regenerativen Energien - Photovoltaik, Holz und Pflanzenöl – wird den Strombedarf der Anhalter Hütte effizient und zukünftig weitgehend CO2 neutral absichern. Laut DAV werden etwas 4000 Liter Gas pro Jahr eingespart und der Primärenergieeinsatz auf das Kochen mit Gas reduziert.

Wasserleitung eingefroren

Während die Energieversorgung nach dem langen Winter auch sofort wieder perfekt funktionierte, bestätigte sich die Befürchtung von Hüttenwart Rony Dreher in Bezug auf die Wasserversorgung. Bei dem etwas überhasteten Baustellenende im Dezember 2020 war die Vorgabe, immer einen Wasserhahn über den Winter laufen zu lassen, nicht beachtet worden und als Konsequenz dann die Quellwasserzuführung über Nacht eingefroren.

So war Anfang Juni zunächst noch "Schneeschmelzen" angesagt, um Wasser zum Kochen und Waschen zu bekommen. Nach Finden und Freischaufeln von Schieberschächten konnte eine 600 Meter lange provisorische Bypass-Leitung von der Quellfassung zur Hütte verlegt werden.

Erst im Laufe des Julis wird die im Boden verlegte Wasserleitung komplett schneefrei zugänglich sein und auf Schäden kontrolliert werden können. Die neue Gastronomieküche wird derzeit eingebaut. Gestartet ist auch die denkmalgerechte Restaurierung des Gastraumes. Für die standortgerechte Wiederbegrünung des Geländes um die Hütte haben Jugendleiterin Patricia Naue und Naturschutzreferent Reiner Hils in Abstimmung mit dem örtlichen Umweltamt einen Arbeitseinsatz der Sektionsjugend für Mitte Juli geplant.

Schreitbagger im Einsatz

Ein Schreitbagger, der vom Tal zusteigt, wird ebenfalls vor Ort sein, um bei Geländemodellierungen zu unterstützen und eventuell notwendige Erdarbeiten für die Reparaturen an der Wasserleitung durchzuführen.

Verlässliches Netzwerk

Für die denkmalgerechte Ausführung der Fenster am über 100 Jahre alten Hauptgebäude fand sich ein fachkundiges Unternehmen aus Rottweil und auch die neuen Matratzen kommen aus der Raumschaft. "Ein verlässliches Netzwerk und ein toller Teamgeist in der Sektion schaffen ein Projektvertrauen, das uns fast schon gelassen auf alle Überraschungen reagieren lässt", zieht Vorsitzender Rudolf Mager eine erste Zwischenbilanz.

Während es terminlich an der einen und anderen Ecke in der Hütte mit dem „Finish“ zur Einweihung am Sonntag, 1. August, etwas knapp werden könnte, überwiegt die Freude über das Erreichte. Finanziell ist das Projekt weiter stabil aufgegleist.

Auch weitere Bauprojekte der Sektion konnten trotz Corona planmäßig vorangebracht werden. Die Arbeiten an der Heiterwandhütte zur Sicherung der Trinkwasserversorgung starten im Sommer. Die Genehmigungen und Förderbescheide liegen vor. Hüttenwart Micha Cieminski hat die ehrenamtlichen Arbeitseinsätze bereits terminiert.

Neue Mountainbikestrecke

Die Bergsteigergruppe Spaichingen hat in Eigenleistung in enger Kooperation mit der Stadt Spaichingen eine attraktive Mountainbikestrecke gegenüber des Dreifaltigkeitsbergs gestaltet. Das aufgrund der Pandemie ausgesetzte Jahresprogramm mit Touren und Ausbildungen hat die Sektion bereits wieder aktiviert. Die erste Hochtourenausfahrt zum Sustenhorn konnte schon stattfinden.

K5 wieder offen

Auch das K5 Kletterzentrum in Rottweil ist seit 21. Juni wieder für Besucher geöffnet. "Wir hoffen, dass wir bald sogar in den Normalbetrieb wechseln können", so Stefanie Arnold, zweite Vorsitzende.

Die coronabedingte Schließung hat trotz Kurzarbeiterregelung und staatlichen Hilfszahlungen zu deutlichen Einnahmeneinbußen geführt. Es sollten nun neben den Eintrittszahlen vor allem auch die wichtigen Bereiche der Schulkooperation und des Kurswesens wieder in Gang kommen.

Viele Anfragen

Wenig Bedenken gibt es zum künftigen Erfolg der Anhalter Hütte in der Nach-Coronazeit. "Mit dem Aufheben vieler Corona-Beschränkungen nimmt die Freude auf die Berge und das Draußensein noch weiter zu. Unsere ›neue‹ Anhalter Hütte wird ein attraktives Ziel bleiben", ist sich Rony Dreher sicher. Ihn erreichen derzeit viele Anfragen von Bergschulen bezüglich der Wiedereröffnung. Nach der Einweihung am 1. August soll es wieder losgehen. Das junge Pächterteam Angelika und Sebastian, aus Tirol, ist hoch motiviert und kann es kaum erwarten.

Vorstand in letzter Runde

Am 8. Juli kann die jährliche Mitgliederversammlung nun dank niedriger Inzidenzen als Präsenzveranstaltung stattfinden. Letztmalig zur Wahl stellt sich der aktuelle Vorstand mit Rudolf Mager als erstem Vorsitzenden und Stefanie Arnold als zweite Vorsitzende.

Nach den fordernden Projekten mit K5 Kletterzentrum und Hüttenbaumaßnahmen gelte es in den nächsten drei Jahren die Weichen für personelle Veränderungen im Gesamtvorstand zu stellen.

Bildunterschriften sind: Bild 1 : Die neue Küche steht Bild 2 : Umzug der provisorischen „Bauküche“ in den Winterraum Bild 3 : Baubesprechung im Schnee am 28. Mai 2021 Bild 4 : Die Anhalterhütte mit neuem Anbau und neuem Nebengebäude (Technikraum und Winterraum) im Schnee am 28. Mai 2021 Grüße, Rudolf Mager