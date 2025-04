Endspiel in Sevilla: Nach Verlängerung: Barcelona gewinnt Pokalfinale gegen Real

3 Ferran Torres schoss Barcelona in die Verlängerung. Foto: Joan Monfort/AP/dpa

Eine Halbzeit lang dominiert der FC Barcelona das spanische Pokalfinale - dann kommt Kylian Mbappé und mit ihm die Wende zugunsten von Real Madrid. Doch am Ende triumphieren Barcelona und Flick.









Link kopiert



Sevilla - Der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona durch ein spätes Tor in der Verlängerung das spanische Pokalfinale gegen Real Madrid gewonnen. Der Franzose Jules Koundé entschied das Endspiel gegen den Erzrivalen in der 116. Minute mit dem Treffer zum 3:2 (2:2, 1:0). Nach Barcelonas Führung durch Pedri (28. Minute) brachten Kylian Mbappé (70.) und Aurélien Tchouameni (77.) Real in Sevilla Front, Ferran Torres (84.) glich aus und sorgte für die Verlängerung.