Zum zweiten Mal in Serie stehen die Füchse Berlin im Endspiel der Königsklasse. Doch vor einer Rekordkulisse reicht es im Finale in Köln erneut nicht zum Triumph.
Köln - Seine Silbermedaille nahm Mathias Gidsel schon kurz nach der Ehrung wieder ab. Zu groß war beim Welthandballer und seinen Handball-Kollegen der Füchse Berlin die Enttäuschung nach dem erneut geplatzten Traum vom Gewinn der Champions League. Während der FC Barcelona mit dem 37:34 (20:16) gegen den Hauptstadt-Club ausgelassen seinen 13. Triumph in der Königsklasse feierte, müssen die Berliner in der kommenden Saison einen erneuten Anlauf auf den ersehnten Titel nehmen. Trotz einer starken Aufholjagd reichte es für die Füchse auch bei ihrer zweiten Endspielteilnahme wieder nur zu Platz zwei.