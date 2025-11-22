Jan-Lennard Struff kann das deutsche Tennis-Team gegen Spanien nicht in Führung bringen. Dadurch steigt der Druck auf Alexander Zverev und das Doppel. Italien steht bereits im Finale - dank «Hulk».
Bologna - Das deutsche Tennis-Team steht im Davis-Cup-Halbfinale gegen Spanien nach dem verlorenen Auftaktmatch unter Druck. Durch das 4:6, 6:7 (6:8) von Jan-Lennard Struff gegen Pablo Carreno Busta darf sich die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) im Duell mit den Spaniern in Bologna keine Niederlage mehr erlauben. Der 35-jährige Struff verspielte im Tiebreak des zweiten Satzes eine 6:1-Führung.