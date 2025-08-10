Endress+Hauser Maulburg: Erfolgreiche Absolventen feiern

29 Auszubildende und Studenten haben ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei Endress+Hauser erfolgreich abgeschlossen.
Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung erhielten sie nun ihre Abschlusszeugnisse. Die Feier fand traditionell im Betriebsrestaurant am Maulburger Standort des Unternehmens statt. Mehr als 100 Gäste, darunter Eltern und Geschwister, das Ausbildungsteam von Endress+Hauser sowie Vertreter von Schulen, Hochschulen und der Industrie- und Handelskammer, waren bei dem Anlass dabei. Neben der Zeugnisübergabe sorgten anerkennende Worte der Ausbildungsleitung und die Band „Maec and Friends“ aus Steinen mit ihren Songs für eine festliche Atmosphäre.