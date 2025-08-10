Endress+Hauser Maulburg: Erfolgreiche Absolventen feiern

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung erhielten sie nun ihre Abschlusszeugnisse. Die Feier fand traditionell im Betriebsrestaurant am Maulburger Standort des Unternehmens statt. Mehr als 100 Gäste, darunter Eltern und Geschwister, das Ausbildungsteam von Endress+Hauser sowie Vertreter von Schulen, Hochschulen und der Industrie- und Handelskammer, waren bei dem Anlass dabei. Neben der Zeugnisübergabe sorgten anerkennende Worte der Ausbildungsleitung und die Band „Maec and Friends“ aus Steinen mit ihren Songs für eine festliche Atmosphäre.

Vielfalt in Ausbildung und Studium

Nach einer Ausbildungszeit von drei bis dreieinhalb Jahren haben die diesjährigen Absolventen ihre Berufsausbildung oder ihr duales Studium erfolgreich abgeschlossen. Sie dürfen sich nun Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Industriemechaniker, Mechatroniker, Industriekaufleute und Technische Produktdesigner nennen. Auch die Studenten der DHBW schlossen ihre Studiengänge erfolgreich ab – darunter BWL mit den Schwerpunkten Controlling & Consulting sowie Spedition, Transport & Logistik, Wirtschaftsinformatik und Elektrotechnik. Ein Studierender des Programms „Studium plus“ absolvierte ebenfalls erfolgreich den ersten Teil seiner Ausbildung.

Abschluss mit vielen Perspektiven

Michael Böhler, Ausbildungsleiter bei Endress+Hauser Level+Pressure, würdigte die Leistungen der Absolventen: „Heute ist der Tag, auf den ihr die letzten Jahre hingearbeitet habt. Heute ist euer Tag.“ Dabei betonte er neben der fachlichen insbesondere die persönliche Entwicklung während der Ausbildungszeit. Auch Christopher Proios, Hauptbereichsleiter Personalmanagement bei Endress+Hauser Level+Pressure, unterstrich die Bedeutung dieses Meilensteins: „Mit dem erfolgreichen Abschluss eurer Ausbildung beginnt ein neuer Lebensabschnitt voller Chancen und Möglichkeiten. Glaubt an euch und eure Fähigkeiten.“ Zugleich dankte er den Absolventen für ihre frischen Blickwinkel, die die Organisation bereichern.

Im Anschluss an die Zeugnisübergabe gaben zwei Absolventen einen Einblick in ihre Ausbildungszeit. Mit Bildern und humorvollen Anekdoten vermittelten sie anschaulich Eindrücke aus dem beruflichen Alltag der verschiedenen Ausbildungsrichtungen.