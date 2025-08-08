Endlich wieder Lichtlesfest: Kleine Schwester von Buhlbachbeleuchtung zieht 1500 Besucher an

Rund 2000 Leuchtbecher illuminierten den Kurgarten in Klosterreichenbach. Künftig könnte die Veranstaltung nur noch alle zwei Jahre stattfinden.
Nach zwei Jahren mit wetterbedingten Absagen in Folge konnte das traditionelle Lichtlesfest in Klosterreichenbach endlich wieder stattfinden. Wie beliebt die kleine Schwester der großen Beleuchtungen in Tonbach oder Buhlbach ist, zeigte sich einmal mehr an der Besucherzahl. Über 1500 Festbesucher zählte die Klosterreichenbacher Dorfgemeinschaft um den Vorsitzenden Erwin Muth.