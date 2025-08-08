Endlich wieder Lichtlesfest: Kleine Schwester von Buhlbachbeleuchtung zieht 1500 Besucher an

Rund 2000 Leuchtbecher illuminierten den Kurgarten in Klosterreichenbach. Künftig könnte die Veranstaltung nur noch alle zwei Jahre stattfinden.

Nach zwei Jahren mit wetterbedingten Absagen in Folge konnte das traditionelle Lichtlesfest in Klosterreichenbach endlich wieder stattfinden. Wie beliebt die kleine Schwester der großen Beleuchtungen in Tonbach oder Buhlbach ist, zeigte sich einmal mehr an der Besucherzahl. Über 1500 Festbesucher zählte die Klosterreichenbacher Dorfgemeinschaft um den Vorsitzenden Erwin Muth.

Der Kurgarten verwandelte sich in ein Lichtermeer. Über 2000 Leuchtbecher sorgten für eine malerische Stimmung. Überwiegend waren es Kinder und Jugendliche, die die Kerzen entzündeten. Gegenüber dem See erstrahlte ein Herz im tiefen Rot. Die Botschaft „Willkommen“ war daneben nicht zu übersehen.

Also alles wie immer? Nicht ganz, meinte Muth. Seit dem letzten Lichtlesfest im Juli 2022 sei die Welt etwas aus den Fugen geraten. Man spüre eine hohe Erwartungshaltung. Die Bereitschaft, sich im Ehrenamt einzubringen, lasse jedoch eher nach. Dennoch habe sich wieder eine große Zahl von Helfern eingefunden, einige waren sogar aus Stuttgart angereist.

Besucher reisten teils extra an

Auch die Besucher kamen teils von weit her. „Manche Gäste machen extra Urlaub, um das Fest zu besuchen“, erläuterte Ausschussmitglied Frank Züfle. Ob Einheimischer oder Urlauber – die Besucher genossen den Abend bei Leckereien vom Grill und guten Gesprächen. Zudem spielte das Trachtenblasorchester Baiersbronn unter Leitung von Milen Haralambov.

Aus dem Gewinn des Lichtlesfests wird eine Kiste mit Spielsachen für einen Sandkasten angeschafft. Und für den Kindergarten Beate Paulus gibt es drei neue Fußbälle. Schließlich haben die Kindergartenkinder nach dem Fest die Leuchtbecher wieder eingesammelt. Angedacht ist, dass Lichtlesfest in Zukunft nur noch im zweijährigen Rhythmus auszurichten.