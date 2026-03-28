Sonne statt Couch: Nach der Zeitumstellung bleibt es abends länger hell. Damit verbunden sind zig Möglichkeiten, den Feierabend draußen zu genießen. Was jetzt alles wieder geht.
München - Wer hat an der Uhr gedreht? Das fragt nicht nur eine berühmte rosa Cartoonfigur, sondern am Sonntag auch ganz Deutschland. Denn dann beginnt die Sommerzeit. Die Uhren werden in der Nacht von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt, das kann beim Aufstehen für Verwirrung sorgen. Es bedeutet aber vor allem: abends ist es nun länger hell.