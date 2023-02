40 Zahlreiche Höhepunkte gab’s am Freitag beim Brotberghexenball in Rötenberg. Foto: Herzog

Nach dreijähriger Corona-Pause feierten die Rötenberger Brotberghexen ihren 29. Ball in einer rappelvollen Mehrzweckhalle.









Wenn die Bässe wummern und Tanzgruppen und Guggen auf der Bühne ihr Bestes geben. Dann wird nicht in die Hände gespuckt, sondern durch die Finger gepfiffen und gekreischt.

Die Erleichterung darüber stand Zunftmeister Michael Schwab an diesem Abend ins Gesicht geschrieben. „Endlich wieder Hexenball in Rötenberg, endlich wieder Spaß und Freude“, sprudelte es aus ihm heraus und „arbeitete“ eine lange Gästeliste mit Schlachtrufen ab. Falls kein Echo zurückkam, war diese Gruppe halt noch nicht eingetroffen und stieß später hinzu.

Unerfüllte Liebe

Der Tradition geschuldet wurde das Ballprogramm durch die Gruselgeschichte eines liebestollen Bäckers zelebriert, der seinen Hass auf eine unerfüllte Liebe zu einer hübschen Magd bitter bereuen musste.

Ein erstes Markenzeichen in Sachen Tanz, Choreographie und Ausstrahlung setzten die „Freeks“ der Showtanzgruppe aus Fischingen. Trotz des gut zehnminütigen Auftritts hatten die Damen noch genügend Kondition, eine geforderte Zugabe obendrauf zu legen.

Nur kurz dauerte die Enttäuschung einiger Jungs, weil die auf den Tischen startende Garde der Narrenzunft Fluorn keinen Tabledance präsentierte. Die Herrschaften ließen sich aber schnell vom Discofieber der Mädels anstecken und feuerten sie bei deren Tanz frenetisch an.

Die Hüften kreisen

In das Kostüm der Krieger aus dem Amazonas schlüpften die Cheerleader des Athletenvereins Sulgen, „New Delight“ und zeigten sich kämpferisch. Zu einer erotischen Fitnessrunde im Sportstudio luden die Ichbe-Hexen Tennenbronn ein. Dabei ließen sie zu Eric Prydzs „Call on Me“ verführerisch die Hüften kreisen und das Becken anheben. Angesichts der Reaktion des Publikums kam die Nummer bestens an.

Wie eine Schulstunde einer American Highschool aus dem Ruder laufen kann, demonstrierte die Showtanzgruppe Discovery“ vom Turn- und Sportverein Lauterbach eindrucksvoll und brillierte mit akrobatischen Elementen und Hebetechniken.

Volle Halle

Die Guggenmusik „Shitbulls“ aus Empfingen-Wiesenstetten musste sich regelrecht durch die Besuchermassen drängen, um den Skandal um Rosi musikalisch auf die Bühne zu schmettern.

Das in blau-gelb gekleidete US-Football-Team heizte in seinem halbstündigen Auftritt die ohnehin gute Stimmung mit weiteren Klassikern wie „Narcotic“ und „Warriors of the World“ weiter an.

Noch einmal was fürs Auge bot die Showtanzgruppe „Jumpin the Generation“, die zurück zu den Wurzeln kehrten. Der Guggen „Sälle 15“ aus Hardt war es vorbehalten, mit einem Feuerwerk an Stimmungshits wie 99 Luftballons, Eskalation und Carneval de Paris den Programmschlusspunkt zu setzen.

Danach legte DJ Nico wie bereits während der Umbauphasen auf der Bühne Musik vom Band auf und die Hexenparty konnte in der Halle und den Bars munter weiter gehen.