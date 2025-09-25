Endgültige Höhe erreicht: Wildberg feiert Richtfest für neues Feuerwehrhaus

Das neue Feuerwehrhaus im Wildberger Stadtteil Sulz am Eck hat sein Richtfest gefeiert. Der Rohbau liefert bereits einen Eindruck, wie das Gebäude am Ende aussehen wird.
Stolz thront es am Ortseingang zu Sulz am Eck: Das neue Feuerwehrhaus hat nach seinem Spatenstich im Mai nun seine endgültige Höhe erreicht und konnte sein Richtfest feiern. „Nach wack’rer Arbeit, Müh’n und Plagen hat nun die Feierstund geschlagen. Gar stattlich steht es zu unsrer Freude gerichtet da, das neu‘ Gebäude“, konnte Zimmermann Daniel Schaible nun beim Richtfest stolz vom Gerüst herunter verkünden.