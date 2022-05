1 Das Babyland Nagold schließt seine Pforten. Dem Unternehmen gelang es nicht, passende neue Räume zu finden. Foto: Fritsch

Noch im Februar wurde das 25-jährige Bestehen des Nagolder Babylands gefeiert. Nun nimmt die Geschichte ein Ende. Das Geschäft in der Robert-Bosch-Straße schließt Ende Mai.















Nagold - Die Tage des Babylands sind gezählt. "Totaler Räumungsverkauf wegen Abriss!" ist an den Fenstern des Geschäfts zu lesen. Dort, wo bis zuletzt viele Familien sämtliche Anschaffungen für ihr Neugeborenes getätigt haben, wandern nun die letzten noch verbliebenen Produkte über die Ladentheke.

Der Grund: Die Firma Häfele, der das Gebäude gehört, plant dort einen Neubau. Für Joachim Bässler, Gründer und Inhaber von Babyland, war die Nachricht schwer zu greifen, doch überraschend kam sie nicht. Entsprechende Pläne seitens Häfele habe es schon lange gegeben. "Wir schauen uns daher schon seit drei Jahren nach einem neuen Standort um", sagt Bässler.

Keine Perspektive

Doch die Suche blieb erfolglos. In der Innenstadt gebe es keine Gebiete, die die Anforderungen des Babylands – neben 800 Quadratmetern Fläche werden auch großzügige Kundenparkplätze benötigt – erfüllen. In den Industriegebieten Wolfsberg und Eisberg wiederum sei die Nutzung für den Einzelhandel nicht erlaubt. "Konkrete Anfragen nach einem Baugrundstück im INGPark auf dem Eisberg mit einer Sonderregelung wurde leider auch Seitens der Stadt abgelehnt. Projektierte Bauvorhaben wurden Aufgrund der explodierenden Baupreise in die Zukunft verschoben oder gar ganz aufgegeben. Das hat uns dann den Gnadenstoß verpasst", sagt Bässler. Anfang des Jahres hat er schließlich die Entscheidung getroffen, das Geschäft zu schließen. Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als "die Reißleine zu ziehen". Es gab keine Perspektive mehr.

Einer der wenigen Vollausstatter

Damit endet eine Ära in der Robert-Bosch-Straße. Seit 2003 verkaufte das Babyland dort alles, was sich eine Familie für ihr Neugeborenes wünschen kann. Es ist eines der wenigen Vollausstatter der Branche. Vor 25 Jahren, im Februar 1997, entschieden sich Bässler und seine Frau Karin, das Unternehmen zu gründen. Damals verkauften sie ihre Ware noch in der Maybachstraße auf dem Wolfsberg. Mit dem Umzug in die Robert-Bosch-Straße konnte das Babyland seine Verkaufsfläche verdreifachen.

Beratung fällt weg

Das nächste Geschäft mit einem vergleichbaren Sortiment ist Babymaxx, das seit 2006 ebenfalls zu Babyland gehört und laut Bässler auch weiterhin betrieben wird. Doch das ist in Tübingen – und damit ein gutes Stück weit von Nagold entfernt. "Für Leute, die hier wohnen ist das kein Spaß", so der Geschäftsführer. Bässler fürchtet, dass viele Familien auf den Online-Handel umsteigen. "Damit fällt wichtige Beratung weg", bedauert er. Auch die Markenhersteller würden darunter leiden, da diese ihre Ware ausschließlich im Fachhandel vertreiben, so Bässler. Er betont, wie wichtig qualitativ hochwertige Produkte sind – auch für die Sicherheit der Babys.

Mitarbeiter werden übernommen

Doch Bässler hat auch eine gute Nachricht zu verkünden: "Die Angestellten bringen wir alle unter." In Nagold hat das Babyland 14 Mitarbeiter. Diese werden im Babymaxx in Tübingen oder in der Verwaltung im Nagolder Benz-Carré weiterbeschäftigt. Doch auch für sie heißt es Abschied nehmen, wenn Ende Mai im Nagolder Babyland die Lichter ausgehen.