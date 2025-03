Lederhaus Bohnet in Lahr schließt in wenigen Wochen

Ein Familienbetrieb weniger in der Lahrer Innenstadt: Das Traditionshaus Bohnet wird im Mai Geschichte sein.









„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ – was große rote Aufkleber an den Schaufenstern verkünden, bestätigte Mitinhaberin Ulrike Bohnet am Freitag der LZ: Die Tage des Lederhauses Bohnet sind gezählt. „Wir haben das Haus verkauft. Wir bleiben, bis die Ware weg ist, spätestens im Mai aber ist Schluss.“