3 Generationswechsel: Der scheidende Fronmeister Uwe Hipp (links), in der Mitte Ortsvorsteher Gregor Plocher und der neue Fronmeister Manuel Plocher Foto: Schwind

Sie sind Allrounder, Einzelkämpfer und stets überlastet, die Rede ist von den Fronmeistern in den Sulzer Stadtteilen.

Sulz-Holzhausen - Sie beherrschen motorbetriebene Ar­beitsgeräte wie den Umgang mit Besen und Schaufel gleichermaßen. Eine Arbeitsplatzbeschreibung ist sehr schwierig, da sie schlichtweg fast alles können, vom Straßenlöcher flicken, die Grünflächen in Schuss halten und natürlich im Winter den Schnee- und Räumdienst übernehmen.

Uwe Hipp ist so einer und zuständig für die Stadtteile Holzhausen und Fischingen. Bis vor einigen Jahren hatte er nicht einmal ein Dienstfahrzeug, wie er berichtet. Mittlerweile habe er ein Bauhoffahrzeug mit Anhänger, doch für den Schneeräumdienst im Winter benutzt Hipp seinen eigenen Traktor. "Eine Ära geht zu Ende, immerhin war er 13 Jahre hier", so verabschiedete Holzhausens Ortsvorsteher Gregor Plocher Fronmeister Uwe Hipp bei Butterbrezeln und Getränken im Sitzungssaal des Rathauses aus Fischingen. Und Plocher geizte nicht mit Lob.

Der Mittfünfziger Uwe Hipp helfe auch Senioren, deren Hecke in den Gehweg oder in die Straße ragten, lobte Plocher seinen Fronmeister. Der Park in Holzhausen binde, neben den Hotspots Lindenbaum und Gähnender Stein, sehr viel Arbeitszeit, sagte Plocher.

Manuel Plocher Nachfolger

Uwe Hipp zieht es jetzt in den Betriebswerkhof nach Empfingen. Es treibt ihn auch die Einsamkeit als Soloarbeiter in die Kolonne nach Empfingen, wo er bereits am 1. September seinen Dienst antritt. "Jede Veränderung bietet auch neue Möglichkeiten" diese Aussage Plochers trifft natürlich ebenso auf Hipps Nachfolger, den 23-jährigen Manuel Plocher aus Holzhausen zu.

Der junge Mann hat dafür seinen Job als Wehrzeugmacher bei der Firma Kipp aufgegeben und ist bereits seit zwei Wochen mit seinem Vorgänger zum Einlernen unterwegs.

Manuel Plocher ist Landwirtschafts- und vor allen Dingen Traktorfan und bevorzugt die Arbeit an der frischen Luft. Der junge Holzhauser hat auch noch ein Gewerbe angemeldet, und bietet "Landwirtschaftliche und kommunale Dienstleistungen" an, wie er erklärt. Plocher wird wie Hipp für die beiden Stadtteile Holzhausen und Fischingen zuständig sein. Im flächenmäßig größeren Holzhausen wird er dreimal die Woche und in Fischingen zweimal die Woche unterwegs sein.

Auf den neuen Fronmeister komme vorwiegend im Sommer noch eine zusätzliche Arbeit zu. Nachdem der Wartungsvertrag mit der Baum- und Rosenschule Anton Karle aus Dautmergen abgelaufen sei, müssen jetzt die Stieleichen in Richtung Mühlheim selbst gegossen und ausgemäht werden. "Die Firma hat aber alles, was kaputt war, ersetzt" freute sich der Ortsvorsteher. Mit einem Präsent verabschiedete Plocher Fronmeister Uwe Hipp. Den neuen begrüßte er mit einem kleinerem Geschenk zum Start.