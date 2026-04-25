Ende einer Wallfahrt: Klosterschwester isst mit 92 ersten Döner und geht viral

Acht Ordensfrauen kehren nach einer Wallfahrt im Dönerladen ein. Für Schwester Irmingard wird es mit über 90 Jahren eine Premiere – und im Netz ein Millionenhit.
Koblenz - Mit 92 Jahren isst eine Klosterschwester ihren ersten Döner: Der Video-Beweis dieser kulinarischen Entdeckungsreise geht auf Instagram viral. Der Ausflug des Koblenzer Klosters Arenberg in ein Industriegebiet in Mülheim-Kärlich war ein doppelter Erfolg – die Klosterschwestern waren vom Essen begeistert und auf Instagram wurde das Video in einer Nacht Millionen Mal aufgerufen.