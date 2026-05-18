Ende einer Virusfahrt: Hantavirus-Kreuzfahrtschiff wieder in den Niederlanden

Wochenlang hat der Virusausbruch auf der «Hondius» weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Drei Menschen starben, etliche wurden infiziert. Jetzt ist das Schiff wieder daheim.
Rotterdam - Rund sieben Wochen nach dem lange unbemerkt gebliebenen Ausbruch des Hantavirus auf der "Hondius" ist das Kreuzfahrtschiff in die Niederlande zurückgekehrt. Laut einem dpa-Reporter machte das in Vlissingen in der Provinz Seeland beheimatete Schiff am Montag im Hafen von Rotterdam fest. An Bord waren nach Angaben der Reederei eine Restbesatzung von 25 Seeleuten sowie ein Arzt und eine Pflegekraft.