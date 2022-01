Investor kauft Hotel "Schwanen" am Freudenstädter Kasernenplatz

2 Der "Schwanen" am Kasernenplatz. Foto: Müller

Der "Schwanen" am Kasernenplatz hat einen neuen Besitzer: Nach 122 Jahren im Familienbesitz haben Edgar und Michaela Bukenberger das Hotel an den Freudenstädter Immobilienentwickler Orhan Tiryaki verkauft.















Freudenstadt - Damit gehe eine Ära zu Ende, so Orhan Tiryaki, Senior Developer bei "Tiryaki Real Estate Developer", der unter anderem auch bei Projekten wie dem Bau des "H&M" in Nagold in Erscheinung getreten ist, bei einem Pressegespräch.