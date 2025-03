Ende einer Ära in Schwenningen: Warum das Autohaus Hils schließt

Eröffnung der „Jobs for Future“ In Schwenningen wartet ein „Pool voller Möglichkeiten“

Auf der „Jobs for Future“ treffen Berufseinsteiger, Weiterbildungsinteressierte und Unternehmen direkt aufeinander. Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Aussteller in den Messehallen in Schwenningen vertreten. Ein Austausch auf „Augenhöhe“.