Ende einer Ära in Ebingen Mit Obsthandel-Stand auf Wochenmarkt ist Schluss

Er selbst ist seit 45 Jahren dabei, immer am selben Standort. Ganz früher sei der Stand neben dem Farrenstall gewesen, wo heute das evangelische Gemeindehaus Spitalhof steht, erinnert sich Ingeborg Roth, während sie mit ihrem Mann und der Enkelin Emma Gesundes und Frisches in ihrem Korb sammelt. Doch seit mindestens 60 Jahren habe Merz den Platz gegenüber der kleinen Bank im oberen Spitalhof.

"Die Stadt hat versäumt, den Markt attraktiv zu machen"

Der wird nun leer bleiben. Vor ein paar Wochen habe sein Onkel sich den Arm gebrochen, sei seither nicht mehr dabei, sagt Wolfgang Merz. Und er selbst kann nun jeden zweiten Samstag ausschlafen. Wenngleich: "Heute habe ich auch ausgeschlafen – bis 3.30 Uhr", sagt er lachend. Normalerweise steht er dann auf, wenn andere ins Bett gehen. "In Stuttgart im Großhandel geht es täglich um 2.30 Uhr los, freitags schon um 0.30 Uhr." Der Großhandel, "das ist unser Ding", sagt Merz. Der Stand auf dem Wochenmarkt sei früher ein Hauptstandbein gewesen, "aber die Unkosten werden immer höher, und die Stadt hat es versäumt, den Markt attraktiv zu machen."

In die Marktstraße hätte man ihn verlegen sollen, doch die Einzelhändler dort seien dagegen gewesen und viele Markthändler auch, erinnert sich Merz an die Diskussion nach der Sanierung der Marktstraße, die für das Ausrichten des Wochenmarktes ausgestattet wäre. Versuche, ihn zu verlegen, hatte die Stadt unternommen, im damaligen Gemeinderat aber keine Mehrheit dafür gefunden, weil die Einzelhändler Sorge gehabt hatten, ihre Schaufenster könnten zugestellt, ihre Ladentüren zu schwer erreichbar sein.

Inzwischen freilich werden immer wieder Stimmen – aus allen Fraktionen – laut, den Wochenmarkt zu verlegen, zumal der Jahrmarkt, der mittlerweile in der Marktstraße stattfindet, gezeigt hat: die Sorge der Einzelhändler ist unbegründet, die Läden sind gut sichtbar und erreichbar – und ein Markt belebt die Innenstadt.

Wolfgang Merz hat Ähnliches in einer Stadt in der Nähe von Horgenzell erlebt, die die Marktleute "vertrieben" habe: "Ein Vierteljahr später hieß es: ›Bitte kommt wieder. Wir haben keine Leute mehr in der Stadt!‹"

In Tailfingen geht es vorerst noch weiter

Auf dem Wochenmarkt Tailfingen, der freitags sogar während der Innenstadtsanierung floriert hatte und – nun wieder am alten, schöner gestalteten Standort – der wohl beliebteste Wochenmarkt der Region ist, hat Merz ebenfalls einen Stand, der noch weiter läuft. Ihn betreue ein Mitarbeiter, der seit 40 Jahren dabei ist, viel Erfahrung habe. "Er ist jetzt auch in Rente, macht das aber noch nebenher", sagt Wolfgang Merz.

Wie lange? Das weiß der Inhaber des Obst- und Gemüsehandels, bei dem man "alles kaufen kann, was Ihr möchtet", nicht. Nur, dass er künftig an jedem zweiten Samstag ausschlafen kann, nicht nur bis 3.30 Uhr. An den Samstagen dazwischen geht es nach Biberach.

Ingeborg und Heinz Roth indes müssen sich in Zukunft an den anderen Ständen für die Woche versorgen. Auch die bieten eine große Auswahl, aber für die Meßstetterin wird der Einkauf trotzdem nicht mehr derselbe sein.